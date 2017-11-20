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Общество

Дело Текебаева. Адвокат заявил отвод прокурору

В Верховном суде продолжается рассмотрение надзорной жалобы на приговор Бишкекского городского суда по делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Адвокат Канат Хасанов заявил отвод прокурору Дайырбеку Эрмекову. По его мнению, обвинитель не подготовился, не ознакомился толком с материалами дела и выступает с необоснованными возражениями.

Члены судейской коллегии ВС отклонили отвод. Ранее они отказали в удовлетворении еще двух ходатайств — разрешить фото- и видеосъемку и приостановить лишение Омурбека Текебаева депутатского мандата.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов осуждены за коррупцию. Первомайский районный суд и Бишкекский городской приговорили их к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества.
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