Дело Текебаева. Адвокат заявил отвод прокурору

В Верховном суде продолжается рассмотрение надзорной жалобы на приговор Бишкекского городского суда по делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Адвокат Канат Хасанов заявил отвод прокурору Дайырбеку Эрмекову. По его мнению, обвинитель не подготовился, не ознакомился толком с материалами дела и выступает с необоснованными возражениями.

Члены судейской коллегии ВС отклонили отвод. Ранее они отказали в удовлетворении еще двух ходатайств — разрешить фото- и видеосъемку и приостановить лишение Омурбека Текебаева депутатского мандата.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов осуждены за коррупцию. Первомайский районный суд и Бишкекский городской приговорили их к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества.