Вооруженные браконьеры угрожали сотрудникам Госэкотехинспекции на Иссык-Куле

В Иссык-Кульской области сотрудникам Госэкотехинспекции угрожали вооруженные браконьеры. Об этом ИА «24.kg» рассказал начальник управления экологической безопасности Госэкотехинспекции Максат Омуров.

По его данным, 18 ноября 2017 года на берегу озера Иссык-Куль, возле села Курменты в Тюпском районе, инспекторы проводили рейд против незаконной ловли рыбы и вытащили из воды около 5 километров рыболовных сетей.

«К нашему приезду местные жители, которые и расставили сети, убежали. Нам удалось поймать только одного человека за незаконный лов рыбы, оформили материалы для передачи дела в суд. Но позже на лодках подплыли люди с ружьями и начали угрожать нам, таранить нашу лодку, требовали вернуть сети и вообще не трогать их, оправдывая свои действия безработицей», — рассказал Максат Омуров.

По его словам, инспекторы ведомства обратились в ОВД Тюпского района с просьбой принять соответствующие меры в отношении местных жителей, угрожавших им оружием.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области рассказали, что заявление об угрозе представителю власти зарегистровали и ведут разбирательство.