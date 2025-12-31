10:33
Происшествия

Закуп рыбы: ГСИН прокомментировала ущерб на 15,9 миллиона сомов

Государственная служба исполнения наказаний прокомментировала информацию о нанесении ущерба в 15,9 миллиона сомов в результате закупа рыбы по завышенным ценам. В пресс-службе ведомства сообщили, что в этом году объявлен тендер на поставку рыбы для осужденных, в котором приняли участие три компании, выиграло ОсОО «Акуэль».

«Однако отмечено, что рыба поставлялась по завышенной стоимости. В октябре 2025-го председатель ГСИН дал указание отделу внутреннего аудита провести проверку, по результатам чего выявлен ущерб на 15 миллионов 900 тысяч сомов. Главному управлению внутренних расследований дано поручение провести дополнительную проверку. По ее результатам собраны соответствующие материалы», — сказали в ГСИН.

Отмечается, что все собранные материалы переданы в прокуратуру для дачи юридической оценки в ноябре. Надзорный орган проводит следственные мероприятия.

В ГСИН добавили, что руководство на систематической основе инициирует аналогичные проверки.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что в течение этого года должностные лица ведомства закупали замороженную рыбу по завышенным ценам и нанесли материальный ущерб государству на 15,9 миллиона сомов. По данным надзорного органа, возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
