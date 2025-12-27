19:32
Садыр Жапаров ознакомился с работой завода по производству кормов для рыб

Садыр Жапаров сегодня ознакомился с условиями работы завода по производству кормов для рыб ОсОО «Тянь-Шань форель» в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главу государства проинформировали о том, что на строительство предприятия потрачено $5 миллионов, объект возведен на земельном участке площадью около 7 гектаров.

«Завод построили за восемь месяцев. При выходе на полную мощность он сможет производить 100-130 тонн продукции в сутки. В результате запуска предприятия создадут от 100 до 120 постоянных рабочих мест. Его руководитель Илгиз Сарылдык уулу рассказал, что этот показатель позволит полностью обеспечить внутренние потребности республики и создать условия для развития экспортного направления», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров акцентировал внимание руководства завода на необходимости строгого и постоянного соблюдения стандартов качества, подчеркнув, что именно это является ключевым фактором устойчивого развития рыбной отрасли и конкурентоспособности отечественной продукции.
