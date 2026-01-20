В Кыргызстане введены цифровые системы в сфере рыбного хозяйства

Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в целях создания благоприятных условий для субъектов рыбного хозяйства и предпринимателей в целом внедрил ряд цифровых платформ и информационных систем.

Среди них в настоящее время активно используется информационная система «Электронный рыболовный билет», разработанная для любителей спортивно-любительского рыболовства. Данный электронный билет можно приобрести через официальный сайт министерства, а также через мобильное приложение MegaPay с использованием QR-платежей всех банков страны.

Также разработана автоматизированная информационная система «Единый электронный реестр рыбохозяйственных водоемов и рыбохозяйствующих субъектов», которая в настоящее время находится на стадии эксплуатации. С помощью этой системы рыбохозяйствующие субъекты получат возможность в электронном формате пользоваться государственными платными услугами, предоставляемыми департаментом.

В частности, появилась возможность подавать онлайн-заявки на получение паспорта рыбоводного хозяйства и биологические обоснования по разведению рыбы.

Кроме того, департамент разрабатывает «Информационную систему прослеживаемости рыбы и рыбной продукции». Она направлена на обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных требований при ведении аквакультуры, а также на повышение экспортного потенциала рыбной продукции, произведенной в стране. Система позволяет в цифровом формате отслеживать все этапы — от инкубации импортированной икры до выращивания и подготовки готовой продукции к экспорту.

Это, в свою очередь, создает ряд упрощений для рыбоводов, занимающихся аквакультурой, и способствует прозрачному и эффективному развитию отрасли. В департаменте подчеркнули, что внедрение цифровых технологий является важным направлением развития рыбной отрасли, и они намерены продолжать работу в этом направлении на системной основе.