12:51
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Общество

В Кыргызстане введены цифровые системы в сфере рыбного хозяйства

Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в целях создания благоприятных условий для субъектов рыбного хозяйства и предпринимателей в целом внедрил ряд цифровых платформ и информационных систем.

Среди них в настоящее время активно используется информационная система «Электронный рыболовный билет», разработанная для любителей спортивно-любительского рыболовства. Данный электронный билет можно приобрести через официальный сайт министерства, а также через мобильное приложение MegaPay с использованием QR-платежей всех банков страны.

Также разработана автоматизированная информационная система «Единый электронный реестр рыбохозяйственных водоемов и рыбохозяйствующих субъектов», которая в настоящее время находится на стадии эксплуатации. С помощью этой системы рыбохозяйствующие субъекты получат возможность в электронном формате пользоваться государственными платными услугами, предоставляемыми департаментом.

В частности, появилась возможность подавать онлайн-заявки на получение паспорта рыбоводного хозяйства и биологические обоснования по разведению рыбы.

Кроме того, департамент разрабатывает «Информационную систему прослеживаемости рыбы и рыбной продукции». Она направлена на обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных требований при ведении аквакультуры, а также на повышение экспортного потенциала рыбной продукции, произведенной в стране. Система позволяет в цифровом формате отслеживать все этапы — от инкубации импортированной икры до выращивания и подготовки готовой продукции к экспорту.

Это, в свою очередь, создает ряд упрощений для рыбоводов, занимающихся аквакультурой, и способствует прозрачному и эффективному развитию отрасли. В департаменте подчеркнули, что внедрение цифровых технологий является важным направлением развития рыбной отрасли, и они намерены продолжать работу в этом направлении на системной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358529/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
После очистки озера от сетей у берега Иссык-Куля появились тысячи мальков
Господдержка на рекордном уровне: агросектору выделили более 12 миллиардов сомов
Более 60 агропредприятий открыли в Кыргызстане в 2025 году
Перерабатывающая отрасль КР выросла на 27,8 процента за 11 месяцев
Закуп рыбы: ГСИН прокомментировала ущерб на 15,9 миллиона сомов
Садыр Жапаров ознакомился с работой завода по производству кормов для рыб
На КПП «Ак-Тилек» возвращено 22 тонны корма для рыб из Турции
В Кыргызстане за 11 месяцев 796 сел обеспечены питьевой водой
От икры до прилавка: КР внедряет цифровой контроль над рыбной продукцией
В КР проводят анализ самообеспеченности по основным продовольственным товарам
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
20 января, вторник
12:48
ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-це...
12:41
Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю и полярное сияние по всему миру
12:34
Во Дворце спорта сохранят бассейн: мэр рассказал детали реконструкции
12:25
На длинные очереди в поликлинике Нацгоспиталя снова жалуются кыргызстанцы
12:22
«Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы