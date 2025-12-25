На КПП «Ак-Тилек» возвращено 22 тонны корма для рыб из Турции

На пограничном ветеринарном контрольном пункте «Ак-Тилек» в Чуйской области возвращено 22 тонны корма для рыб из Турции на территорию Кыргызстана с нарушением установленных требований. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в ходе досмотра инспекторы пограничного ветеринарного контроля выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

По итогам проверки инспекторы ПВКП «Ак-Тилек» составили соответствующие акты возврата — груз не допустили к ввозу на территорию КР. Его вернули обратно в Турцию через пункт пропуска «Ак-Тилек».