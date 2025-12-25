11:20
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Общество

На КПП «Ак-Тилек» возвращено 22 тонны корма для рыб из Турции

На пограничном ветеринарном контрольном пункте «Ак-Тилек» в Чуйской области возвращено 22 тонны корма для рыб из Турции на территорию Кыргызстана с нарушением установленных требований. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в ходе досмотра инспекторы пограничного ветеринарного контроля выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

По итогам проверки инспекторы ПВКП «Ак-Тилек» составили соответствующие акты возврата — груз не допустили к ввозу на территорию КР. Его вернули обратно в Турцию через пункт пропуска «Ак-Тилек».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355964/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Из Ирана в КР пытались незаконно ввезти 6 тысяч килограммов рыбной продукции
В Кыргызстане создают центр развития рыболовства и аквакультуры
Массовая гибель 90 тонн рыбы. Владелец водоема просит властей о правосудии
Минсельхоз КР призывает экспортеров форели пройти необходимые процедуры
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме
На таможне у узбекско-казахской границы появятся «зеленый» и «красный» коридоры
В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны
В Токтогульском и Таш-Кумырском водохранилищах произведено зарыбление
Строительство «Камбар-Аты-1». Ихтиолог ответил на критику ОФ «Реки без границ»
Для борьбы с коррупцией на КПП и при учете товара из ЕАЭС создана рабочая группа
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
25 декабря, четверг
11:12
Президент: Те, кто крадет у государства или дает взятку, сядут в тюрьму Президент: Те, кто крадет у государства или дает взятку...
11:09
Президент КР выделил роль Камчыбека Ташиева в решении пограничных вопросов
11:09
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
11:08
Листинг KGST вызвал ажиотаж: оборот превысил капитализацию в четыре раза
11:02
Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления