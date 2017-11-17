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Общество

Суд Шыкмаматова. Следователь ГКНБ угрожал подсудимому гражданину Германии

Сегодня в Первомайском районном суде в ходе допроса по уголовному делу депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова подсудимый Али Юксель — гражданин Германии и владелец компании «Барат Люкс», которая купила автомашину супруги депутата и продала по тендеру транспортное средство Счетной палате, заявил, что следователь Госкомитета национальной безопасности Бараканов сказал, что ему «тендер неинтересен, это политический вопрос» и им «нужен Шыкмаматов, а я буду свидетелем».

По словам Али Юкселя, на следствии ему не был предоставлен переводчик, чем были нарушены его конституционные права. Он рассказал суду о том, что следователь ему угрожал, запугивал, чем вынудил дать нужные следствию показания.

«Все следствие Бараканов указывал, какие нужно давать показания, а по окончании предъявил обвинения и мне», — пояснил в суде Али Юксель.

По его словам, 14 марта он планировал по делам компании вылететь, так как подписал меморандум о $150 миллионах инвестирования.

«Это подразумевало создание 400 рабочих мест. Но благодаря обвинению я потерял все, сотрудников вынужден был уволить, так теперь я неплатежеспособен перед банками. Также из-за несправедливых обвинений здоровье моих родителей резко ухудшилось, их прооперировали», — рассказал Али Юксель.

Подсудимый не понимает, в чем его вина и почему он должен страдать из-за политики, к которой  не имеет никакого отношения, и из-за депутата Алмамбета Шыкмаматова. Обвинения гособвинения он считает несостоятельными.

Смешно и глупо и говорить о том, что я был заинтересован заработать пару тысяч долларов, имея миллионные контракты. Это абсурд.

Али Юксель

По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании - победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.
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