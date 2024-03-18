Бишкекский мусорный полигон огородили старым забором

Выявлены нарушения при проведении тендера по установке бетонных ограждений вокруг Бишкекского санитарного полигона. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в 2022 году муниципалитет объявил конкурс на закуп услуг по установке бетонных ограждений. Выделено 22 миллиона 320 тысяч сомов.

«Победителем объявлено ОсОО «АБК Голд». По договору конечный срок выполнения — 60 календарных дней с момента начала работ. Однако до сих пор сторонами (заказчиком и подрядчиком) не подписан акт приема-передачи, поскольку не выполнены работы по договору. Должностными лицами полигона не предоставлена сметная документация. Кроме того, муниципалитет перечислял деньги на счет подрядчика не частично по выполненным работам, а всю выделенную сумму сразу. Но качество выполненных работ не соответствует ожиданиям. Подрядчик использовал не новые, а бывшие в употреблении строительные материалы (заборы)», — говорится сообщении.

Должностные лица МП «Бишкекский санитарный полигон» нанесли ущерб государству на 22 миллиона 324 тысячи сомов.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК. Проводится расследование.