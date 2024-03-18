00:08
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Происшествия

Бишкекский мусорный полигон огородили старым забором

Выявлены нарушения при проведении тендера по установке бетонных ограждений вокруг Бишкекского санитарного полигона. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в 2022 году муниципалитет объявил конкурс на закуп услуг по установке бетонных ограждений. Выделено 22 миллиона 320 тысяч сомов.

«Победителем объявлено ОсОО «АБК Голд». По договору конечный срок выполнения — 60 календарных дней с момента начала работ. Однако до сих пор сторонами (заказчиком и подрядчиком) не подписан акт приема-передачи, поскольку не выполнены работы по договору. Должностными лицами полигона не предоставлена сметная документация. Кроме того, муниципалитет перечислял деньги на счет подрядчика не частично по выполненным работам, а всю выделенную сумму сразу. Но качество выполненных работ не соответствует ожиданиям. Подрядчик использовал не новые, а бывшие в употреблении строительные материалы (заборы)», — говорится сообщении.

Должностные лица МП «Бишкекский санитарный полигон» нанесли ущерб государству на 22 миллиона 324 тысячи сомов.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК. Проводится расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289305/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
На бишкекской свалке высадили 850 саженцев
Это коррупция. Депутат уличил Минцифры в закупе нелицензионной продукции
Капсулу под строительство мусорного завода в Бишкеке заложат в ноябре
Конкурс на приобретение оборудования для ГП «Тонский рыборазводный завод»
Анализ на совместимость донорских органов теперь доступен кыргызстанцам
Возместил ущерб. Бывшего гендиректора ЗАО «Альфа Телеком» выпустили из СИЗО
Мэрия Бишкека хочет отказаться от тендеров. Почему, объяснил глава города
Уголовное наказание для сборщиков мусора из контейнеров хотят ввести в Бишкеке
ЕАБР готов поддержать строительство мусороперерабатывающего завода в Бишкеке
В мэрии обсудили переселение жителей, проживающих около свалочного полигона
Популярные новости
Житель Джалал-Абада организовал подпольное медресе и&nbsp;проводил занятия с&nbsp;детьми Житель Джалал-Абада организовал подпольное медресе и проводил занятия с детьми
За&nbsp;критику власти. В&nbsp;Нарыне задержан известный акын Аскат Жетиген За критику власти. В Нарыне задержан известный акын Аскат Жетиген
Зону отдыха, принадлежащую Равшану Джеенбекову, вернули в&nbsp;госсобственность Зону отдыха, принадлежащую Равшану Джеенбекову, вернули в госсобственность
Пропала после ссоры с&nbsp;мужем. В&nbsp;БЧК нашли тело Асель Жанарбек кызы Пропала после ссоры с мужем. В БЧК нашли тело Асель Жанарбек кызы
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
18 марта, понедельник
23:42
В WhatsApp на Android появится функция блокировки при помощи пароля В WhatsApp на Android появится функция блокировки при п...
23:20
Медики объяснили, почему детям не рекомендуется держать пост орозо
22:57
Житель Баткена незаконно хранил огнестрельное оружие. Его задержали
22:39
В рамках месячника более 680 тысяч мужчин проверили здоровье
22:10
Бишкекский мусорный полигон огородили старым забором