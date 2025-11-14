10:33
Бизнес

INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025

Ашхабад на три дня превратился в цифровую столицу региона. С 12 по 14 ноября здесь проходит 18-я международная выставка Turkmentel 2025 — главное событие телекоммуникационной индустрии Туркменистана и одна из ключевых площадок Центральной Азии, где обсуждают будущее связи, технологий и цифрового управления.

В этом году мероприятие собрало более 200 экспонентов из 15 государств, демонстрирующих передовые решения в области ИТ, кибербезопасности, спутниковых систем и искусственного интеллекта.

Международная деловая атмосфера, насыщенная программа и высокий уровень организации делают мероприятие не просто выставкой, а платформой для обмена опытом, демонстрации технологий и развития сотрудничества.

организаторов
Фото организаторов. Международная выставка и научная конференция Turkmentel 2025

Туркменистан сегодня — одна из наиболее активно развивающихся стран региона в сфере цифровизации. Здесь последовательно реализуются государственные программы по внедрению «умных» технологий, модернизируется инфраструктура связи, развиваются дата-центры и национальные ИТ-платформы.

Государство делает акцент на технологический суверенитет и развитие человеческого капитала — ключевых факторов устойчивого цифрового роста. Эти шаги создают благоприятные условия для партнерств с международными компаниями и внедрения передовых решений.

На выставке Turkmentel международная группа компаний INTEGRA CITY, один из лидеров цифровой трансформации, демонстрирует технологии, которые превращают города в устойчивые, «умные» и комфортные пространства, отвечающие вызовам будущего.

организаторов
Фото организаторов . Международная выставка и научная конференция Turkmentel 2025

Для гостей выставки стенд INTEGRA CITY стал одной из самых посещаемых точек — здесь обсуждают будущее городской жизни, тестируют интерфейсы систем управления и делятся идеями по интеграции новых технологий. Cпециалисты из Туркменистана, международные эксперты и представители государственных структур отмечают высокий уровень представленных решений и их адаптируемость к национальным цифровым платформам.

Центральным элементом экспозиции стало универсальное решение INTEGRA CITY — цифровая экосистема, объединяющая современные платформенные инструменты для управления ключевыми аспектами жизни городов любого масштаба. Платформа управляется с помощью искусственного интеллекта и обеспечивает комплексную цифровизацию всех городских процессов. В основе INTEGRA CITY лежит концепция «Умный и безопасный город» — это не просто технологии, а пульс современной жизни, объединяющий энергетику, транспорт, безопасность и городские сервисы в единую интеллектуальную сеть.

организаторов
Фото организаторов. Международная выставка и научная конференция Turkmentel 2025

Посетители знакомятся с флагманскими решениями INTEGRA CITY, такими как Sfera, Nexus, Kodex и Bordex, которые уже доказали свою эффективность и демонстрируют высокий потенциал для масштабирования и адаптации в странах Центральной Азии, обеспечивая устойчивое развитие и повышение качества городской среды. Sfera отвечает за «умный» город, Nexus — за безопасность, Kodex развивает направление e-Governance, а Bordex обеспечивает контроль за безопасностью границ.

Все цифровые продукты гибко адаптируются к локальным особенностям и при необходимости могут быть внедрены с нуля — под конкретные задачи, инфраструктуру и масштабы города.

Для нас цифровизация — это не просто про данные и алгоритмы. Это про людей, их комфорт, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Мы создаем решения, которые помогают городам расти, а гражданам — чувствовать, что технологии работают на них.

Павел Лоран

«Turkmentel — отличная площадка, где мы можем показать, как эти идеи становятся реальностью», — отметил глава представительства группы компаний INTEGRA CITY в Центральной Азии Павел Лоран.

организаторов
Фото организаторов. Глава представительства группы компаний INTEGRA CITY в Центральной Азии Павел Лоран

Международная выставка Turkmentel традиционно собирает представителей государственных структур, бизнеса, исследовательских институтов и международных компаний. В этом году акцент сделан на внедрение искусственного интеллекта, развитие телеком-инфраструктуры и спутниковых технологий, которые становятся драйверами экономического роста.

Участие INTEGRA CITY в таком масштабном событии подчеркивает ее статус глобального технологического игрока, объединяющего опыт различных стран и предлагающего практические решения для цифровой трансформации городов.

организаторов
Фото организаторов. Международная выставка и научная конференция Turkmentel 2025

Компания активно развивает международное сотрудничество и реализует проекты «под ключ» — от проектирования и поставки оборудования до внедрения и сопровождения систем. INTEGRA CITY видит большой потенциал для партнерства в Туркменистане и государствах региона, где программы «умных» городов становятся частью национальных стратегий устойчивого развития.

Turkmentel 2025 еще раз доказала: будущее городской инфраструктуры строится на синергии технологий, данных и идей. И INTEGRA CITY — одна из тех, кто задает этому будущему форму, делая города Центральной Азии современными, устойчивыми и удобными для жизни.
