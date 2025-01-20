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Общество

МВД предлагает отказаться от отправки штрафов по почте и вручать их онлайн

МВД инициирует изменения в Кодекс о правонарушениях. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что сталкиваются с определенными проблемами в рамках реализации компонента «Безопасный город» проекта «Умный город», в том числе и по доставке постановлений о правонарушениях.

По данным ведомства, доставка постановлений осуществляется посредством почтовых отправлений, что приводит к определенным затратам из республиканского бюджета.

С 2019 по 2024 год включительно на распечатку, конвертирование и доставку так называемых писем счастья потрачено 95 миллионов 838 тысяч 869 сомов.

Вместо ручной доставки министерство предлагает внедрить отправку определений, протоколов, постановлений, распоряжений в режиме онлайн, используя электронную почту, государственный портал электронных услуг, мобильные приложения и sms-оповещение на мобильный телефон.

Введение доставки постановлений о правонарушениях в электронном виде — это современная альтернатива традиционной почтовой рассылке. В МВД подчеркивают, что она имеет множество преимуществ, в том числе:

  • позволяет направить постановление нарушителю мгновенно после его вынесения (почтовая доставка занимает от нескольких дней до нескольких недель);
  • усилит профилактический эффект и создаст благоприятные условия для повышения водительской дисциплины и соблюдения Правил дорожного движения;
  • увеличится взыскаемость (оплата штрафов) за правонарушения;
  • исключает расходы на бумагу, конверты, почтовые услуги и логистику;
  • позволит фиксировать факт отправки и получения постановлений, что уменьшит возможность споров о вручении постановления, которая легко доступна для проверки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317216/
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