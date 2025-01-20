МВД предлагает отказаться от отправки штрафов по почте и вручать их онлайн

МВД инициирует изменения в Кодекс о правонарушениях. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что сталкиваются с определенными проблемами в рамках реализации компонента «Безопасный город» проекта «Умный город», в том числе и по доставке постановлений о правонарушениях.

По данным ведомства, доставка постановлений осуществляется посредством почтовых отправлений, что приводит к определенным затратам из республиканского бюджета.

С 2019 по 2024 год включительно на распечатку, конвертирование и доставку так называемых писем счастья потрачено 95 миллионов 838 тысяч 869 сомов.

Вместо ручной доставки министерство предлагает внедрить отправку определений, протоколов, постановлений, распоряжений в режиме онлайн, используя электронную почту, государственный портал электронных услуг, мобильные приложения и sms-оповещение на мобильный телефон.

Введение доставки постановлений о правонарушениях в электронном виде — это современная альтернатива традиционной почтовой рассылке. В МВД подчеркивают, что она имеет множество преимуществ, в том числе: