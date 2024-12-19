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Техноблог

Huawei выпустила наушники необычной формы и в новых расцветках

Huawei выпустила наушники необычной формы FreeClip Rose Gold Edition. В рамках глобального запуска Huawei Mate X6 и FreeBuds Pro 4 компания представила новую расцветку своих наушников FreeClip — Rose Gold. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эти наушники отличаются удобной конструкцией, 10,8-миллиметровым динамиком с двойным магнитом и технологией AI Crystal-Clear Calls для шумоподавления с помощью нейронных сетей. Они обеспечивают до 36 часов автономной работы благодаря поддержке быстрой зарядки, а также позволяют одновременно подключаться к двум устройствам и обеспечивают сенсорное управление воспроизведением, вызовами и голосовыми помощниками.

Эксперты отмечают, что очень удобной оказалась функция двойного подключения. В качестве источника звука для FreeBuds Pro 4 можно одновременно выбрать смартфон и ноутбук. Между источниками сигнала они переключаются автоматически. При снятии наушников воспроизведение автоматически ставится на паузу.

Так же удобной является функция управления движением головы. Вы можете принять или отклонить звонок всего лишь кивком. Возвращаясь к качеству работы микрофонов стоит отметить высокое качество звука для обоих участников разговора даже в очень шумных локациях, например на концертах или шумных барах. Например, в заполненном людьми помещении вы продолжите слышать голоса, но низкочастотный «гул толпы» будет полностью убран.

Цена Rose Gold Edition составляет около 169 евро.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/314621/
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