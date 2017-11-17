Кыргызстанца задержали за распространение в «Одноклассниках» идеологии джихада

Кыргызстанец через соцсети распространял джихадистскую идеологию. Он задержан сотрудниками ГКНБ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 ноября в Бишкеке задержан рекрут международной террористической организации — 20-летний уроженец Кара-Суйского района Ошской области.

Задержание произвели в рамках контртеррористических мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению подрывной деятельности террористического подполья, а также пресечения каналов выезда граждан КР в зону вооруженного конфликта в Сирии и Ираке с целью прохождения диверсионно-боевой подготовки.

Установлено, что молодой человек, находясь за рубежом, был завербован эмиссарами МТО через социальные сети. Являясь активным пользователем социальной сети «Одноклассники», он занимался распространением джихадистской идеологии, размещая на своей странице аудио- и видеообращения одного из главарей МТО, и присягнул ему в верности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой, религиозной и иной вражды» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.