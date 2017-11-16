В городе Караколе прошел агитпробег «За движение без ДТП»

В областном центре Иссык-Кульской области прошел агитпробег «За движение без ДТП». Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, цель акции — довести до сознания каждого водителя и пешехода тревожные масштабы дорожно-транспортных происшествий и их последствий, которые происходят в результате несоблюдения правил дорожного движения.

Сотрудники Патрульной милиции призывали водителей и пешеходов соблюдать безопасность дорожного движения, быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию.

По словам заместителя начальника ОПМ УВД Иссык-Кульской области Аким уулу Мирлана, за 10 месяцев в регионе зарегистрировано 390 ДТП, в которых погибли 94 человека, 694 получили различные травмы.