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Общество

В Баткенской области этническим кыргызам затягивают выдачу документов

В Баткенской области этническим кыргызам, переселившимся из Узбекистана, затягивают выдачу документов. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Кыргызстана.

Акыйкатчи Кубат Оторбаев встретился с кайрылманами, проживающими в селе Чон-Кара. Ранее люди уже жаловались ему на действия представителей местных органов власти. По итогам рассмотрения жалоб сотруднику отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Баткенского района объявили замечание.

Но выяснилось, что ситуация не изменилась. Сотрудники отдела паспортно-визовой и регистрационной работы по-прежнему не выполняют в должной мере своих обязанностей. Они затягивают сроки выдачи необходимых документов и не дают точных письменных ответов на запросы граждан. Всего на действия сотрудников ГРС пожаловался 31 человек.

Изучив документы, Кубат Оторбаев организовал встречу кайрылманов с чиновниками. Те пообещали предоставить ему в письменном виде в кратчайшие сроки объяснения по каждой жалобе.
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