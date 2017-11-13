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Общество

Глава ФУГИ рассказал об объектах, сданных в аренду

«Если за 2016 год прибыль гостиницы «Семетей» составляла 59 тысяч сомов, а прибыль кафе, находящегося на первом этаже, составляла минус 200 тысяч сомов, то по итогам повторного аукциона кафе площадью 300 квадратных метров сдано в аренду сроком на три года с арендной платой 210 тысяч сомов», — сообщил на коллегии Фонда по управлению госимуществом по итогам работы за 9 месяцев его глава Болсунбек Казаков.

По его словам, в течение года фонд проделал большую работу по оптимизации госпредприятий.

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«Проверено более тысячи госпредприятий, проведена инвентаризация, сколько госпредприятий ведут финансово-хозяйственную деятельность. И на сегодня первая стадия оптимизации завершена: уточнены действующие ГП, проведен второй этап — слияние неэффективного работающих предприятий», — рассказал Болсунбек Казаков.

Глава ФУГИ также рассказал о том, что аренда объекта ГП «Военторг» составляет 5 миллионов 400 тысяч сомов. «В прошлом году было 400 тысяч сомов. И таких примеров много. Будем поднимать эффективность каждого госпредприятия», — подчеркнул Болсунбек Казаков.

Согласно отчету ФУГИ, проведено 90 торгов на право заключения договора аренды, в том числе
24 конкурса, 66 аукционов. По итогам 26 аукционов проанализирован рост стартовой суммы арендной платы, в среднем он составил 213,92 процента.
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