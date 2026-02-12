19:20
Общество

Итоги года в Бишкеке: сколько убрали мусора, посадили деревьев и заменили лифтов

В столице на итоговом заседании коллегии мэрии Бишкека обсудили результаты социально-экономического развития города за 2025 год и задачи на 2026-й. Совещание прошло 12 февраля в театре «Тунгуч» под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева.

С докладом по жилищно-коммунальному хозяйству выступил первый вице-мэр Мирланбек Байгончоков. По его данным, муниципальное предприятие «Тазалык» в прошлом году выполнило работы по муниципальному заказу на 1,37 миллиарда сомов — это на 325,6 миллиона больше, чем в 2024-м. Площадь санитарной очистки увеличилась до 11,1 миллиона квадратных метров. Абонентская база по вывозу твердых бытовых отходов достигла 1,04 миллиона человек, поступления составили 913,9 миллиона сомов при плане 804,8 миллиона (113,6 процента).

В рамках озеленения высажено 18 тысяч 755 деревьев и кустарников, более 1,58 миллиона однолетних цветов, свыше 8 тысяч кустов роз и около 229 тысяч луковиц тюльпанов. Также очищены русла рек Аламедин и Ала-Арча — вывезено около 107 тысяч тонн мусора и наносов.

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» заменило 1 тысячу 161 лампу, проложило почти 280 километров самоизолированных проводов, установило и обновило 18 тысяч 571 светодиодный светильник и 1 тысячу 329 опор освещения.

В рамках обновления лифтового хозяйства заключены договоры на поставку и установку 100 лифтов, из них 36 уже заменены.
