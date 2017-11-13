19 акционерных обществ завершили свою деятельность с прибылью

По итогам мониторинга финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ 19 завершили ее с прибылью. Об этом сообщил на коллегии Фонда по управлению госимуществом по итогам работы за 9 месяцев статс-секретарь ведомства Илияз Ташбаев.

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По его словам, ФУГИ оптимизировал деятельность госпредприятий. «На сегодня 37 госпредприятий реорганизованы путем присоединения в виде филиалов, 90 преобразованы в госучреждения, пять ГП ликвидировано», — рассказал Илияз Ташбаев.

Он добавил, что в 2017 году решено реорганизовать мелкие региональные предприятия ЖКХ путем их присоединения к государственному предприятию.

«Кыргызжилкоммунсоюз» преобразован в «Кыргызтеплоэнерго», преобразовано в учреждение госпредприятие «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» при ГАФКС КР, 26 бассейновых и районных управлений водного хозяйства при Департаменте водного хозяйства и мелиорации Минсельхоза КР с формой собственности «государственное предприятие» преобразованы в государственные учреждения, семь госпредприятий автовокзалов реорганизованы путем слияния в одно госпредприятие «Кыргызавтобекети», принято решение о ликвидации госпредприятия «Темир», — рассказал статс-секретарь.

Таким образом, в настоящее время функционируют 104 госпредприятия.