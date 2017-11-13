11:53
+11
USD 69.73
EUR 81.12
RUB 1.18
Общество

19 акционерных обществ завершили свою деятельность с прибылью

По итогам мониторинга финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ 19 завершили ее с прибылью.  Об этом сообщил на коллегии Фонда по управлению госимуществом по итогам работы за 9 месяцев статс-секретарь ведомства Илияз Ташбаев.

Читайте по теме
От управления госсобственностью с начала года поступило 1,6 миллиарда сомов

По его словам, ФУГИ оптимизировал деятельность госпредприятий. «На сегодня 37 госпредприятий реорганизованы путем присоединения в виде филиалов, 90 преобразованы в госучреждения, пять ГП ликвидировано», — рассказал Илияз Ташбаев.

Он добавил, что в 2017 году решено реорганизовать мелкие региональные предприятия ЖКХ путем их присоединения к государственному предприятию.

«Кыргызжилкоммунсоюз» преобразован в «Кыргызтеплоэнерго», преобразовано в учреждение госпредприятие «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» при ГАФКС КР, 26 бассейновых и районных управлений водного хозяйства при Департаменте водного хозяйства и мелиорации Минсельхоза КР с формой собственности «государственное предприятие» преобразованы в государственные учреждения, семь госпредприятий автовокзалов реорганизованы путем слияния в одно госпредприятие «Кыргызавтобекети», принято решение о ликвидации госпредприятия «Темир», — рассказал статс-секретарь.

Таким образом, в настоящее время функционируют 104 госпредприятия.
Ссылка:
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
От управления госсобственностью с начала года поступило 1,6 миллиарда сомов
Насильника четырехлетнего мальчика приговорили к пожизненному заключению
Материнская смертность. Беременные сознательно скрывали свое заболевание
Продажа MegaСom: ФУГИ уточняет данные о переговорах с Еленой Нагорной
Продажа MegaСom: куда пропала Елена Нагорная?
ФУГИ выступает акционером в 59 акционерных обществах
Здание Международного университета Кыргызстана отремонтируют спонсоры
Продажа MegaCom. Вопросы к Елене Нагорной
В Бишкеке сдаются в аренду помещения Госцирка под кафе
Суд запретил совершать какие-либо действия в отношении ДОЦ «Асыл»
Популярные новости
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг
В&nbsp;Кыргызстане вновь подорожал бензин В Кыргызстане вновь подорожал бензин
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева
Клуб любителей тенниса &laquo;9&nbsp;рота&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;утратой Улана Чолпонбаева Клуб любителей тенниса «9 рота» скорбит в связи с утратой Улана Чолпонбаева
Выбирай правильный тариф, студент! Выбирай правильный тариф, студент!
Первым делом, первым делом... абоненты! Первым делом, первым делом... абоненты!