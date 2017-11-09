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Общество

Еще одна котельная в Бишкеке будет использовать солнечную энергию

Еще одна столичная котельная будет использовать солнечную энергию для получения тепла, сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, сегодня на территории котельной КП «Бишкектеплоэнерго» в селе Орто-Сай состоялась презентация гелиоколлекторов.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

«Это уже второй объект, где от солнечной энергии стали получать тепло. Плоские коллекторы, которые установили на котельных, характеризуются максимальной простотой и надежностью конструкции. Срок их эксплуатации достигает 50 лет», — отметили в мэрии.

«Гелиоустановки практически не требуют обслуживания и внимания со стороны эксплуатирующего предприятия. Преимуществом при получении горячего водоснабжения по сравнению с другими видами топлива являются возобновляемость, постоянство, доступность, экологическая чистота, бесшумность, экономичность, низкие эксплуатационные расходы. Пик потребления тепловой энергии приходится на светлое время суток», — говорится в сообщении.
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