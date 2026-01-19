19:33
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Экономика

Запущен пилотный проект солнечной генерации с системой накопления энергии

Фото Минэкономики КР. В Бишкеке запустили пилотный проект солнечной генерации с накопителем

В Бишкеке состоялась презентация пилотного проекта по внедрению солнечной фотоэлектрической установки с системой накопления электроэнергии (BESS) в коммерческом секторе. Проект реализован при содействии Министерства экономики и коммерции КР.

Как сообщили в ведомстве, на объекте установлены солнечная электростанция мощностью около 50 киловатт и аккумуляторная система емкостью порядка 200 киловатт-часов, а также цифровая система управления энергопотреблением (PMS/EMS). Технологические решения реализованы на базе корейского оборудования и инженерных разработок.

Система может работать как в сетевом режиме (on-grid) — для сглаживания пиковых нагрузок и оптимизации потребления электроэнергии, так и в автономном режиме (off-grid), обеспечивая электроснабжение объекта при аварийных отключениях и поддерживая работу микросети.

В презентации приняли участие представители госорганов, частного сектора, высших учебных заведений и международных организаций.

В Министерстве экономики и коммерции отмечают, что реализация подобных проектов формирует практическую базу для развития «зеленой» экономики, внедрения современных энергетических решений и повышения устойчивости энергетической инфраструктуры страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358441/
просмотров: 257
