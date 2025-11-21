15:45
Общество

В Кыргызстане обновят правила пользования электричеством с учетом энергии солнца

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект изменений в постановление правительства от 22 августа 2012 года «Об утверждении Правил пользования электрической энергией».

Как отмечается, корректировки разработаны для совершенствования нормативной базы в сфере электроэнергетики с учетом развития возобновляемых источников энергии — солнечных панелей, ветрогенераторов, малых гидроустановок и технологий микрогенерации.

Проектом предлагается обновить ряд определений и положений в действующих правилах. В частности, уточняется понятие поставщика электрической энергии, в которое теперь включаются и владельцы установок на основе возобновляемых источников энергии. Пересматривается определение точки учета и расчетного периода, а также вводится новое понятие «установка возобновляемых источников энергии».

Одним из ключевых новшеств является требование об обязательной установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) для всех объектов, работающих на энергии солнца, ветра, воды или биомассы. Такие средства учета должны обеспечивать удаленный доступ, передачу данных и фиксацию всех объемов выработанной, переданной и потребленной электроэнергии в централизованной системе сбора и обработки данных.

Проект также регулирует подключение микрогенерации и установок на основе возобновляемых источников энергии к сетям электроснабжающих организаций и порядок учета электроэнергии, которую такие установки могут поставлять в сеть. Средства коммерческого учета мощностью от 5 до 100 киловатт должны соответствовать требованиям автоматизированных систем учета и могут устанавливаться с использованием механизмов финансовой поддержки — государственно-частного партнерства, льготных кредитов и грантов.

Дополнительно уточняются положения о взаимодействии лицензиатов и потребителей. В частности, предусматривается выписка платежных документов как за потребленную, так и за поставленную в сеть электроэнергию, произведенную объектами на возобновляемых источниках энергии или микрогенерацией.
