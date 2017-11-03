Афиша на выходные: 4-5 ноября

Театры

4 ноября. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы А. С. Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

4 ноября. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр. В одиночку поскакав на врага, он воодушевил солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

5 ноября. Опера «Севильский цирюльник»

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга П.Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

5 ноября. Комедия «Безумный день, или Женитьба...»

Современные музыка и пластика, помноженные на остроумные диалоги, гарантируют зрителю хорошее настроение и желание прийти еще раз на встречу с полюбившимися героями этой удивительной истории. Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П. С. Федорова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Концерты, выступления, акции

4 ноября. Live music night

Вас ждет выступление замечательного музыканта Манаса Токтобаева.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

4 ноября. Литературный фестиваль Kitepfest

Kitepfest — это место, где каждый неравнодушный человек может поделиться своими мыслями, побеседовать с экспертами, деятелями культуры и активистами, обменяться хорошими книгами, а для тех, кто хочет познакомиться с новинками литературы, будет книжная ярмарка с большим выбором книг.

Республиканская библиотека имени К.Баялинова, 13.30-18.30.

4 ноября. Полуфинал Региональной лиги КВН «Ала-Тоо»

Вас ждут смешные шутки от кавээнщиков Кыргызстана на самые актуальные темы. Лучшие команды сыграют в финале.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 19.00.

4 ноября. Сольный концерт пианиста Кшыштофа Кичьора (Польша)

В программе концерта молодого польского пианиста, композитора и звукорежиссера произведения И.С. Баха, Ф.Листа, Ф.Шопена, К.Шимановского и других авторов.

Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова, 17.00.

4 ноября — 3 декабря. Цирк «Салют, лауреаты»

В труппе задействованы артисты России и Украины — лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.





Выставки, ярмарки, фестивали

20 октября — 4 ноября. Персональная выставка Суйутбека Торобекова

Выставка народного художника КР Суйутбека Торобекова посвящена его 60-летнему юбилею. В экспозиции в основном работы последних лет и несколько ранее созданных произведений из фонда музея. Представлены все жанры живописи: портреты, сюжетные работы, пейзажи, а также натюрморты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

30 октября — 15 ноября. Выставка «А4: Аял, Айыл, Арт, Активизм»

Это результат социально-художественного эксперимента: местные активистки попытались рассказать об острых социальных проблемах местного уровня на языке, который им мало знаком: на языке современного искусства. Подробнее

Мемориальный Доме-музей О.Мануиловой.

2-19 ноября. Выставка конкурса плаката «Жить лучше: здесь и сейчас»

Задача конкурса — наглядно показать не только проблемы, связанные с МСУ, но и пути их решения, примеры успешной работы. К участию в конкурсе принимались авторские плакаты, выполненные в любой технике.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Мастер-классы, тренинги, семинары

3-5 ноября. Культурная акция «Осенний пленэр»

Мероприятие будет интересно как профессионалам, так и любителям. В программе творческие встречи и мастер-классы, благотворительная выставка-ярмарка хендмейда. По итогам пленэра будет выставка работ участников.

Дубовый парк, 11.00-17.00.

4 ноября. Тренинг «Управление личными деньгами и семейным бюджетом»

Тренинг для тех, кто хочет больше узнать о финансовой сфере Кыргызстана. Регистрация по телефонам: 0559610025, 0312614589.

ФК «Сенти», 10.00.

4 ноября. Тренинг «Медитация в танце»

Медитация в танце — это простой и самый короткий путь к тому, чтобы разгрузить голову от мыслей, проработать внутренние блоки, страхи, снять зажатость и ограничения, вернуть себе силу. Тренер — психолог, телесно-ориентированный терапевт, массажист и преподаватель йоги Любовь Чернова. Обязательна предварительная запись по телефону: 0556207221.

Йога-дом «Атма» 13.00.

4 ноября. Мастер-класс по актерскому мастерству

Основная задача мастер-класса — привить практические навыки работы в кадре. Актерское мастерство поможет вам преодолеть страх публичных выступлений. Проведет его профессиональный преподаватель актерского мастерства, актер, выпускник ВГИК, ученик Алексея Баталова Эмиль Борончиев. Регистрация по телефону: 0553757757.

Студия мультимедийных искусств Cultura Nomada, 15.00.

4 ноября. Talking Club: Beauty

Приходите, попрактикуйте английский в интересной беседе и в небольшой компании. Модератор Лилия Токтарова подстроится под любой уровень владения английским.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.00.

Кино

4 ноября. Показ фильма «Easy A»

Главная героиня — девушка Олив, над которой насмехаются из-за пущенного слуха о потере ею невинности в школе с пуританскими нравами. Но она превращает этот слух в достоинство и сразу становится популярной, заметно пошатнув школьные устои.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.00.

5 ноября. Показ фильма «Пять препятствий»

«Пять препятствий» — экспериментальное кино в полном смысле этого слова. В 1967 году датский режиссер Йорген Лет снял короткометражный фильм «Совершенный человек», повествующий главным образом об основных аспектах поведения человека. В 2000 году Ларс Фон Триер предложил Йоргену сделать совместную ленту.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

5 ноября. Показ фильма «Патерсон»

Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.

ololohaus, 19.00.

Для детей

4 ноября. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

4 ноября. Бесплатные уроки балета для детей

Петербургская студия балета приглашает детей 3-14 лет на бесплатные уроки балета от профессионалов из России. Запись по телефонам: 0777341041, 0553803203.

Петербургская студия балета «Anna Pavlova», время уточняйте по телефонам.

5 ноября. Cказка «Хрустальное сердце»

В этом волшебном и сказочном мире добрым и умным везет больше, чем злым дуракам. А жадность и подлость проигрывают. Жители сказочного королевства томятся под властью жестокой королевы и ее сына. Принц превратил своих подданных в живые игрушки и забавляется их судьбами. Но злое сердце принца вдруг отказывается служить своему хозяину. Спасти его теперь может только чудо.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

5 ноября. Спектакли «Счастье» и «Ишенимдүү дос» («Верный друг»)

Счастье так неуловимо и бесконечно... Или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье» услышал от своей мамы, что именно они приносят людям счастье. Зрители узнают, почему именно аисты являются символом счастья.

«Ишенимдүү дос» — история о собаке Акжолтой. Встречи ее с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком. Дети увидят, почему говорят, что лучший друг человека — это собака.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.