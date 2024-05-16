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Общество

«Дюна. Пророчество». Вышел первый трейлер сериала Дени Вильнева

Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый трейлер сериала «Дюна. Пророчество». Режиссер — Дени Вильнев, снявший фильмы «Дюна», пишет meduza.

В основу сериала лег роман «Орден сестер Дюны», который написали Кевин Джей Андерсон и Брайан Герберт — сын Фрэнка Герберта, создавшего вселенную «Дюны».

События в сериале происходят за 10 тысяч лет до событий в двух фильмах «Дюна», которые зрители уже увидели. Главные героини — члены тайного женского ордена «Бене Гессерит».

Первоначально ожидалось, что сериал выйдет в ноябре 2023 года, но из-за забастовки в Голливуде сроки перенесли. Теперь предполагается, что «Дюна. Пророчество» выйдет осенью 2024-го, но точной даты премьеры пока нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294159/
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