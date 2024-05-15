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Общество

В Бишкеке откроется выставка венгерского художника «Черепа. Оптические иллюзии»

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 16 мая откроется выставка художника Иштвана Ороса «Черепа. Оптические иллюзии». Об этом сообщили в посольстве Венгрии в КР.

Иштван Орос — венгерский художник-график, плакатист, поэт и мультипликатор, член Венгерской академии искусств и призер международных фестивалей. Всемирную известность художнику принесли его точный и лаконичный стиль, а также мастерская работа с оптическими и пространственными иллюзиями и парадоксами.

Выставка «Черепа. Оптические иллюзии» составлена из иллюстраций к знаковому произведению европейской литературы — сатирической поэме XV века «Корабль дураков» Себастьяна Бранта. Представленные работы выполнены в технике гравюры, и в каждой искусно выписанной сцене из средневековой жизни мастер иллюзий Орос, словно играя со зрителем, спрятал изображения черепов.

Выставка продлится до 18 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294052/
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