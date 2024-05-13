Ночь в музее в Бишкеке пройдет 18 мая

В Бишкеке 18 мая с 12.00 до 22.00 пройдет традиционная акция «Ночь в музее». Об этом сообщается на официальных страницах Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в соцсетях.

Гостей ждут большая ярмарка handmade-мастеров, обновленная экспозиция, лекции, музыкально-развлекательная программа, мастер-классы для всех возрастов, книжная зона, фуд-корт и многое другое.

Музей также объявляет конкурс на лучший арт-образ — приходите в образе любимого художника/скульптора или героя картин/скульптур и получайте подарки.