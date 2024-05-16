Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых проектов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские премьеры, фэнтези с Райаном Рейнольдсом и комедию о спецагенте.
«Жырткыч» (триллер)Однажды в селе начинает происходить что-то странное, непонятное существо начало нападать на животных и мясные магазины. Жители обращаются за помощью к местному участковому, который с местным жителем, бывшим охотником, начинает искать преступника. Они натыкаются на следы, которые не похожи на человеческие.
«Салт» (ужасы)Новоиспеченная келин, которую выдали замуж после изнасилования, превращает жизнь семьи в настоящий кошмар.
«Я не киллер» (боевик)Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.
«Месть Золушки» (триллер)Устав от выходок злой мачехи и противных сводных сестер, трудолюбивая Золушка отказывается от хрустальных туфель ради мести. Вершить кровавое правосудие ей поможет Фея-крестная.
«Реинкарнация. Демоны желаний» (ужасы)Мэтт очень любит Клэр. Она смертельно больна, он не хочет ее терять. Мэтт совершает ритуал и загадывает желание, чтобы любимая не покидала этот мир. Но у исполнения желания есть обратная сторона. Мэтту придется сразиться с демонами тьмы и узнать, какова истинная цена исцеления.
«Шпион на всю голову» (комедия)
Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией.
«Воображаемые друзья» (фэнтези)Беа заводит знакомства с воображаемыми друзьями, которых бросили их хозяева.
«Кунг-фу тигр» (мультфильм)
Одиннадцатилетний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.