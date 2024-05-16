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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых проектов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские премьеры, фэнтези с Райаном Рейнольдсом и комедию о спецагенте. 

«Жырткыч» (триллер)

Однажды в селе начинает происходить что-то странное, непонятное существо начало нападать на животных и мясные магазины. Жители обращаются за помощью к местному участковому, который с местным жителем, бывшим охотником, начинает искать преступника. Они натыкаются на следы, которые не похожи на человеческие.

«Салт» (ужасы)

Новоиспеченная келин, которую выдали замуж после изнасилования, превращает жизнь семьи в настоящий кошмар.

«Я не киллер» (боевик)

Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.

«Месть Золушки» (триллер)

Устав от выходок злой мачехи и противных сводных сестер, трудолюбивая Золушка отказывается от хрустальных туфель ради мести. Вершить кровавое правосудие ей поможет Фея-крестная.

«Реинкарнация. Демоны желаний» (ужасы)

Мэтт очень любит Клэр. Она смертельно больна, он не хочет ее терять. Мэтт совершает ритуал и загадывает желание, чтобы любимая не покидала этот мир. Но у исполнения желания есть обратная сторона. Мэтту придется сразиться с демонами тьмы и узнать, какова истинная цена исцеления.

«Шпион на всю голову» (комедия)

Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией.

«Воображаемые друзья» (фэнтези)

Беа заводит знакомства с воображаемыми друзьями, которых бросили их хозяева.

«Кунг-фу тигр» (мультфильм)

Одиннадцатилетний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.

«Пацан против всех» (боевик)

Семья парня убита Хильдой Ван Дер Кой — главой коррумпированной постапокалиптической династии, а он стал глухонемым. Бой сбегает в джунгли, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, парень оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294043/
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