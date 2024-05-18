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Экономика

Свидетельство о рождении сома и редкие монеты. Что посмотреть в музее Нацбанка

Сегодня во всем мире отмечают Международный день музеев. В преддверии праздника и в рамках празднования Дня национальной валюты Национальный банк Кыргызстана организовал день открытых дверей в своем нумизматическом музее. На экскурсии побывала и корреспондент 24.kg.

Нумизматический музей Нацбанка — это небольшое помещение из двух комнат. Но это не значит, что здесь скучно или нечего посмотреть. Отнюдь, экспозиция собрана достойная. Даже я — человек, который постоянно пишет на тему финансов и денег, нашла для себя новое и интересное.

Гостей встречала главный специалист отдела финансовой грамотности Национального банка Анара Сабыр кызы. В одно время со мной на экскурсию пришли школьники. Честно говоря, вид у них был не самый веселый и заинтересованный — ребята ждали банальной и скучной лекции об истории сома. Но формат экскурсии для них стал сюрпризом.

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— Я не ваш учитель и читать нудные лекции не собираюсь, — бодро заявила Анара Сабыр кызы. — Мы здесь для того, чтобы узнать что-то новое и интересно провести время. А еще самые внимательные смогут заработать небольшие памятные подарочки от Национального банка.

Вот это поворот. Конечно, тоску как рукой сняло, и школьники с интересом слушали и рассказ экскурсовода, и ее вопросы. За каких-то пару минут Анара Сабыр кызы смогла заинтересовать ребят, они расслабились и стали сами задавать вопросы.

Первый зал нумизматического музея посвящен истории денег на территории Центральной Азии и Кыргызстана. Здесь представлены древние монеты, найденные в республике, включая период Великого шелкового пути. Есть и бумажные купюры послереволюционных времен и денежные средства, которыми пользовались в период обретения независимости и до введения национальной валюты.

Здесь же и свидетельство о рождении сома — это приказ о введении в Кыргызстане национальной валюты.

Второй зал полностью посвящен истории выпуска банкнот национальной валюты и самой процедуре. Здесь представлены как самые первые сомы, так и последняя серия. Разница просто разительная. Смотря на первую и пятую серии, понимаешь, какой путь эволюции прошла национальная валюта за 30 лет.

Конечно, здесь и награды, которых удостоились кыргызские сомы. Напомним, что национальная валюта Кыргызстана считается одной из самых красивых в мире. Наши банкноты регулярно получают призы на специальных конкурсах.

— На сегодня Кыргызстану нет необходимости переходить, например, на пластиковые деньги. Наш кыргызский сом достаточно прочный. Но и мы, граждане, тоже должны относиться к нашим деньгам с уважением. Это такой же символ государства, как флаг или герб. Вам же не придет в голову смять флаг и убрать куда-то в карман? Нет. А почему тогда с сомами так поступаете? — говорит Анара Сабыр кызы.

Все участники экскурсии тут же пообещали, что обязательно купят кошелек и больше сминать деньги не будут.

Представлены в нумизматическом музее и коллекционные монеты. И это хорошая возможность увидеть в живую те из них, тираж которых давно распродан. Как и банкноты, монеты тоже прошли большой путь — от небольших золотых монет до овальных, квадратных, цветных, со ставками с бриллиантами и весом 500 граммов.

Интересно, что на экскурсию в нумизматический музей приходят не только школьники и студенты, были тут и семейные пары, и иностранцы, и даже сотрудники Нацбанка, которые еще не бывали здесь, решили заглянуть.

Экскурсия получилась живая, интересная и полезная. Ведь рассказывают тут не только об истории сома, но и дают первые уроки финансовой грамотности. Школьникам предлагают подумать, как лучше тратить деньги, рассказывают, что деньги выгодно можно вложить не только в депозиты.

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Для многих становится открытием, что не только золотые мерные слитки — хорошее средство инвестирования, но и те самые монеты. Это только на первый взгляд кажется, что Национальный банк выпускает их для красоты.

Наши монеты пользуются популярность у нумизматов. Поэтому их приобретение тоже можно считать выгодной инвестицией.

В рамках открытых дверей на экскурсию отводится около часа. И этого определенно мало, чтобы изучить все экспонаты, задать интересующие вопросы. Поэтому мой вам совет — лучше приходить сюда в будний день. Да-да, музей открыт не только по праздникам. Все желающие могут записаться на экскурсию в будние дни с 10.00 до 16.00, предварительно позвонив по телефонам: 0312669008; 0312612414 или написав на электронную почту: mail@nbkr.kg. Вход в музей абсолютно бесплатный.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294334/
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