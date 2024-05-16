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Общество

В прокат вышел кыргызский мистический триллер «Жырткыч»

Сегодня в прокат вышел кыргызский триллер «Жырткыч» режиссера Тилана Садырбаева.

Однажды в селе начинает происходить что-то странное, непонятное существо начало нападать на животных и мясные магазины. Жители обращаются за помощью к местному участковому, который с местным жителем — бывшим охотником — начинает искать преступника. Они натыкаются на следы, которые не похожи на человеческие.

Актеры: Жылдызбек Касейинов, Нурсултан Кенешов, Эльзада Исмаилова, Максат Рысканов, Саламат Калыбек уулу.
Страна: Кыргызстан.
Язык: кыргызский.
Субтитры: на русском языке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294049/
просмотров: 295
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