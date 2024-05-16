В прокат вышел кыргызский мистический триллер «Жырткыч»

Сегодня в прокат вышел кыргызский триллер «Жырткыч» режиссера Тилана Садырбаева.

Однажды в селе начинает происходить что-то странное, непонятное существо начало нападать на животных и мясные магазины. Жители обращаются за помощью к местному участковому, который с местным жителем — бывшим охотником — начинает искать преступника. Они натыкаются на следы, которые не похожи на человеческие.

Актеры: Жылдызбек Касейинов, Нурсултан Кенешов, Эльзада Исмаилова, Максат Рысканов, Саламат Калыбек уулу.

Страна: Кыргызстан.

Язык: кыргызский.

Субтитры: на русском языке.