Афиша Бишкека на выходные: ночь музеев, фестиваль кофе и премьера спектакля

Театры

18 мая. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

«Театр 705», 19.00.

18 мая. Балет «Лебединое озеро»

Сказку рыцарской эпохи, великую историю любви, волшебства и коварства увидите с участием победительницы проекта «Большой балет» Ксении Шевцовой и премьера театра, главного балетмейстера КНАТОБ Каната Надырбека.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

18-19 мая. Спектакль «Кош дегим келбейт»

Спектакль по мотивам произведения Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

18-19 мая. Спектакль «В чаще»

Спектакль «В чаще» поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившие актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

19 мая. Опера «Травиата»

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Джузеппе Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

18-19 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10-29 мая. Выставка «Посвящение»

Выставка приурочена к юбилею Чингиза Айтматова. Участники данной выставки художники — старшего поколения, в разное время ставшие стипендиатами Союза художников СССР.



Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

18 мая. Ночь музеев

Для посетителей проведут увлекательные экскурсии о жизни и деятельности выдающихся личностей и покажут интересные документальные фильмы. Будут проводиться мастер-классы по рисунку с натуры, лепке скульптуры, плетению, сборке кулонов, графике, акварели, бисеру, вязанию, состоится вечер поэзии и другие интересные мероприятия.

Мемориальный дом-музей Ольги Мануиловой, Мемориальный дом-музей Чуйкова, Кыргызский государственный музей литературы и искусства имени Токтогула Сатылганова, Музей-мастерская Суймонкула Чокморова, Мемориальный дом- музей Аалы Токомбаева, Музей-мастерская Айтиева, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Национальный исторический музей, 17.00-22.00.

18 мая. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 18.30.

18 мая. Фестиваль кофе

В программе мастер-классы по латте-арту и уроки заваривания кофе, диджей-сет, презентация оборудования и возможность самостоятельно приготовить кофе под руководством профессиональных бариста, конкурсы и призы от организаторов для самых активных участников.

ololoYurt 12/00-19.00.

18 мая. Киновечер

Готовы окунуться в захватывающий мир кино и невероятных приключений? Мы приглашаем вас на наш киновечер, который пройдет под открытым небом, а в главной роли — комедийный шедевр «Убийство в Париже».

Кофейня ZERNO, 20.00.

18 мая. Фестиваль «Фрунзе»

Тематика фестиваля игры нашего детства — лянга, альчики, классики, пионербол, одно касание и другие. Вас ждут настольные игры, шашки, шахматы, нарды, домино, «зарница», веселые старты, танцевальный батл. Состоится концерт звезд эстрады, будет и пионерский костер с песнями под гитару и баян, а также дискотека восьмидесятых.

Детского оздоровительного комплекса «Строитель», 12.00-23.00.

18-20 мая. Книжная ярмарка

Книжная ярмарка — уникальная возможность приобрести книги в отличном состоянии по доступным ценам, а также продать те, которые вам уже без надобности.

Магазин «Book’ингем», 9.00-21.00.

19 мая. Концерт «Мир турецких сериалов 2.0»

Оркестр BN Team обновил и собрал главные саундтреки из турецких сериалов: «Зимородок», «Великолепный век», «Кара севда», «Июньская ночь» и другие. Эта музыка — не просто сопровождение сериалов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передает все переживания героев экрана и запоминается навсегда.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

Мастер-классы, лекции

18 мая. Лекция по истории искусства

Как же так случилось, что писсуар стал искусством? Не пропустите возможность узнать больше о модернистских течениях первой половины ХХ века и о том, как они повлияли на искусство в целом.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

18 мая. Художественный мастер-класс

Мастер класс по живописи маслом проведет профессиональный художник Кадыр Беков. Регистрация по телефону 0557555025.

«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.

Для детей

18-19 мая. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

18-19 мая. Спектакль «Веселый светофор»

Это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

19 мая. Спектакль «Шайыр светофор»

Это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

18 мая. Балет «Три поросенка»

Балет в двух действиях для детей «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева поставил на кыргызской сцене народный артист КР Доктурбек Бийсеев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.