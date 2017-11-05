Китаянка Мын Цзя о том, как маршрутки помогают развивать память

Мын Цзя приехала в Кыргызстан три года назад. Друзья называют ее Айсулуу. Окончив Центральный университет финансов и экономики в Пекине, девушка поступила в БГУ на подготовительный курс международной кафедры языка, где выучила русский.

Айсулуу девушка активная, у нее много интересов и увлечений, среди них занятия спортом и фотография. Пробежка помогает ей организовать день так, чтобы многое успеть. Сейчас молодая китаянка активно учит кыргызский и планирует остаться жить и работать в нашей стране.

— Что вас удивляет в Бишкеке?

— Это маленький многокультурный город. Меня удивляет здесь не только столица, но и весь Кыргызстан, особенно пейзажи и цены на еду. Здесь она стоит не так дорого, при этом все очень вкусно. Кыргызы — очень гостеприимный народ, даже незнакомца приглашают выпить вместе чай.

— Напоминает ли в Бишкеке что-нибудь о родном городе?

— Когда вижу китайские товары, вспоминаю о своей стране.

— О чем скучаете, чего не хватает вам в Бишкеке?

— Здесь я снимаю квартиру. Хозяйка очень доброжелательна и напоминает мне мою маму, по которой я скучаю. В городе, правда, не хватает техники и банковского развития.

Фото из личного архива Мын Цзя. Возле башни Бурана

— У вас уже появилось любимое место в городе?

— Мне нравится площадь Ала-Тоо, а еще, как ни странно, люблю ездить на общественном транспорте, особенно в маршрутках. Их очень много, и приходится запоминать, какая из них куда едет. Это развивает память.

— Что нравится в национальной кухне, а что боитесь даже попробовать?

— Кухня здесь разнообразная. Я люблю плов, манты, самсы и шаурму. Это мои любимые блюда. В Кыргызстане я ничего не боюсь, тем более что здесь нет жареных тараканов и прочих насекомых, как в Китае (смеется). Я думаю, здесь все вкусно и качественно.

— Нравятся ли местные люди? А местные парни?

— Кыргызский народ очень гостеприимный, культурный, опрятный, а насчет парней скажу так: они очень уважают женщин, уступают место в маршрутке пожилым людям. В Китае не так.

Фото из личного архива Мын Цзя. В пригороде Бишкека

— Очаровали меня здешние девушки — то, как они одеваются, красятся, какие туфли надевают. Они очень красивые. А разочаровало меня отсутствие у людей своего выбора, мнения. Девушку могут по велению родителей просто заставить выйти замуж за незнакомого парня, которого она в жизни даже не видела. Поэтому я считаю, что у девушек порой нет свободного выбора. А жить надо так, как хочешь сам: путешествовать и радоваться жизни.

— Что бы вы хотели поменять в Бишкеке?

— Надо в первую очередь отремонтировать дороги, улучшать образование, потому что оно на очень низком уровне, и улучшать методику преподавания.