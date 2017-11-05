Топ-5 книг от гражданского активиста Мавляна Аскарбекова

Мавлян Аскарбеков принимает активное участие в общественно-политической жизни страны, он один из представителей молодого поколения демократов, председатель молодежного политического движения «Эркин эл». Вот пять книг, которые произвели на него сильное впечатление и которые он рекомендует для чтения. «Парфюмер» Патрика Зюскинда

«Тем, кто смотрел фильм, но не читал произведения, рекомендую прочесть его, потому что фильм в полной мере не смог передать всю драму и глубину сюжета», — говорит Мавлян Аскарбеков.

По его словам, Патрик Зюскинд сумел гениально описал всю грязь, антисанитарию Парижа в далеком прошлом и ярко передал атмосферу того времени.

«После прочтения этой книги я понял, что запах для человека играет далеко не последнюю роль. Наверняка вы слышали, как кыргызы часто говорят: «Жыттап коеюнчу» (буквально: дай понюхаю тебя. Так говорят обычно, обращаясь к ребенку, близкому человеку. — Прим. ИА «24.kg»), то есть кыргызы придают особое значение запахам», — говорит он.

«Финансист» Теодора Драйзера

«Еще школьником прочитал «Финансист», недавно закончил третью часть трилогии «Стоик» («Финансист», «Титан», «Стоик»), отличное произведение», — говорит Мавлян Аскарбеков.

По его словам, в трилогии описана жизнь одного человека, но не менее ярко переданы характеры и других героев романа.

«Главный герой произведения — очень меркантильный человек, и его окружение такое же. Деньги, богатство, место в обществе — вот его цели. Но одна из его любимых женщин по имени Беренис после смерти финансиста отправляется в Индию и, прожив там некоторое время, видя бедность, нищету, лишения, понимает, что человек приходит в этот мир не для накопления богатства, что есть более ценные вещи, такие как духовность, сострадание», — рассказал Мавлян Аскарбеков.

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова

«На основе этого произведения даже сняли фильм, но это совершенно не то. Там показали больше пошлости. Книга намного увлекательней, и она настолько затягивает читателя, что буквально переносит вас в места, где разворачивается история произведения», — эмоционально описывает он любимый роман.

«В книге заложено очень много философских рассуждений, а поскольку прочитал ее еще в юности, мог не заметить смысл многих описаний, поэтому хочу прочесть роман еще раз», — говорит он.

«Сломанный меч» Тологона Касымбекова

«Если я не ошибаюсь, то цензура внесла в роман около 40 правок, КГБ просто заставил автора внести их. Наши же продажные писатели, интеллигенция первоначальный вариант не позволили печатать. И только после многочисленных изменений через несколько лет книга увидела свет», — говорит гражданский активист.

Он признался, что уже давно ищет тот самый первоначальный вариант книги.

«Есть такое крылатое выражение, что умный учится на своих ошибках, мудрый на чужих, а дурак вообще не учится. В книге Тологона Касымбекова точь-в-точь описано то, что происходит и сейчас у нас в политике. Его роман словно говорит: вот что происходило в прошлом, не повторяйте этих ошибок», — делится своими впечатлениями Мавлян Аскарбеков.

Молодой политик считает, что параллель между событиями, описанными в романе, и тем, что мы наблюдаем сегодня, совершенно очевидна.

«Сейчас происходит то же самое. Из-за одного человека осложнились отношения между двумя народами, внутри страны идут споры между разделившимися по ущельям и регионам. Почему это происходит? Потому что не извлекаем уроки из прошлого, а наш прозаик своим произведением предостерегал нас», — говорит Аскарбеков.

По его словам, в произведении очень поучительна судьба одного из героев романа — Шералы хана.

«С исторической точки зрения Нузуп хорошо управлял государством, но придворные «умники» настояли, что руководить государством должен только тот, в ком течет кровь хана. На престол назначают Шералы хана. Говоря современным языком, ханом сделали человека, у которого вообще нет рейтинга, амбиций. В итоге он, не сумев стать хорошим правителем, лишает головы Нузупа. Но позже и его самого убивают», — рассказал молодой политик.

Коран

«Сейчас читаю Коран в переводе Эльмира Кулиева. Очень серьезная книга», — говорит он.

По его словам, нынешнему поколению очень не хватает глубоких религиозных знаний.

«К сожалению, многие прислушиваются к словам неавторитетных религиозных деятелей, которые еще вчера были пьяницами или рэкетирами. Увы, следуют сказанным ими словам, вместо того чтобы слушать таких авторитетных людей, как Кадыр Маликов, Мурат Мусабаев», — говорит Мавлян Аскарбеков.

Как он отмечает, ислам — как учение — нацеливает людей на получение знаний.

«Именно неграмотные люди сегодня больше всего вредят исламу, именно они радикализируются, бросают семьи и уходят на даваат, это все происходит от недостаточной осведомленности, оттого что не хватает им усердия до конца прочитать Коран, понять смысл учения», — считает гражданский активист.