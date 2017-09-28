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Общество

Президент Атамбаев о том, почему важно воспитывать людей в веротерпимости

Фото аппарата президента. Алмазбек Атамбаев открыл международную конференцию «Ислам в современном светском государстве»

Воспитание людей в веротерпимости должно стать основной задачей нынешних государств и человеческого общества в целом. Об этом сказал Алмазбек Атамбаев, выступая на международной конференции «Ислам в современном светском государстве».

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По его словам, нынешняя волна экстремизма и терроризма, прикрывающаяся религиозными лозунгами, может быть преодолена через укрепление национальных государств, сохранение ими собственной культуры, языка и самобытности.

«Ислам не обязывает никого использовать религиозную атрибутику, не навязывает свои идеи и веру, не приводит к единой догме вопросы поклонения. Об этом сказано в суре «Бакара», аяте 256 Священного Корана: нет принуждения в религии», — сказал президент.

Тем более не должны навязываться под видом ислама образ жизни, обычаи, одежда и культура мусульман других стран, подчеркнул президент.
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