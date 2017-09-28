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Власть

Алмазбек Атамбаев о единстве и многообразии ислама

«Ислам един как религиозная доктрина, но в то же время он многообразен», — сказал Алмазбек Атамбаев, выступая на международной конференции «Ислам в современном светском государстве».

По его словам, полтора миллиарда мусульман, проживающих сегодня в независимых национальных государствах со своей историей, культурными особенностями, не могут быть одинаковы.

«Исторически все религии развивались, адаптируясь к конкретной среде и культуре, впитывая в себя местные обычаи и традиции», — сказал президент.

Как он отметил, в Центральной Азии испокон веков живут представители народов, сочетающих в своем мировоззрении традиционные верования с зороастризмом, буддизмом, христианством и исламом.

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«Сложившаяся здесь исламская правовая школа — ханафитский мазхаб, суфийские учения, не противопоставляют доктринальный ислам местной традиции. Выходцы из этого региона Аль-Фараби, Ибн-Сина, Аль-Хорезми, Аль-Бируни, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари и другие, помимо развития науки и философии, заложили основы рациональной школы ислама. Свободомыслие и расцвет науки в IX-XII веках создали основу «Восточного ренессанса», вернув в оборот знаменитое выражение «Свет идет с Востока», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Как сказал в своей речи глава государства, постепенное усиление догматической составляющей в исламе не позволило сохранить достижения «Восточного ренессанса».

«Наглядным символом этого являются история убийства догматиками от ислама выдающегося государственного деятеля, ученого-энциклопедиста Улугбека и разрушение его обсерватории», — сказал он.

Он отметил, что догматизм приводит некоторых политиков, религиозных деятелей к осуждению светской модели государства, а начинается это с отказа от собственных национальных традиций, языка и культуры.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит международня конференция «Ислам в современном светском государстве».
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