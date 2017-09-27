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Общество

Мэрия Бишкека забрала здание у общества инвалидов

Управление муниципальной собственности мэрии Бишкека забрало здание у общества инвалидов. Об этом заявила на пресс-конференции глава ОО «Конгресс граждан с ограниченными возможностями здоровья» Бубусара Калыкова.

По ее словам, в 1996 году тогдашний мэр Феликс Кулов выдал общественному объединению «Ассоциация инвалидов», которую возглавляла ныне покойная Нина Бородина, ордер на использование здания на улице Салиевой, 145а.

«В этом здании с правой стороны расположено отделение связи, с другой стороны — библиотека, и объединение вело свою деятельность там. Я присоединилась к ОО в 2010 году по приглашению Нины Бородиной для обучения ЛОВЗ ремесленничеству», — рассказала Бубусара Калыкова.

Однако в 2013 году Управление муниципальной собственности мэрии через суд вернуло здание себе.

«В здании протекала вода, и мы хотели сделать ремонт, поэтому на время закрыли его. Но в наше отсутствие сотрудники УМС сломали замок, вывезли наше оборудование в помещение рядом и ввели туда арендатора», — рассказал она.

По ее словам, они судились с УМС, но проиграли.

Начальник Управления муниципальной собственности мэрии Бишкека Султан Оморов подтвердил факт возврата здания. Объяснил он это так: «В 2013 году их деятельность прекратилась, они должны были нам давать отчеты, этого не было. Там никого не было, и кто-то проживал в помещении. Имеются все фотографии. Вопрос вынесли на комиссию, был даже юрист Толкунбек Маматович, который защищал права ЛОВЗ. Он посмотрел и убедился, что наши доводы подтвердились».

Как отметил Султан Оморов, в свое время мэр мог дать не ордер, а лишь разрешение временно использовать здание.

По словам Бубусары Калыковой, в настоящее время на Космической улице установлена юрта, которую в теплое время года они используют в качестве офиса для своего объединения.
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