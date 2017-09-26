Иссык-Куль для туристов. Новые дороги, информцентры и геопарк

В ближайшие четыре года дороги на Иссык-Куле станут удобнее для туристов. Появятся и туристические информационные сервис-центры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог Кыргызстана.
По ее данным, ведомство готовит проект третьей фазы Программы по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии. Его цель — содействие устойчивому развитию Иссык-Кульской области. Предлагается построить дороги, улучшить инфраструктуру аэропортов, реализовать ряд мероприятий по повышению транспортной, в том числе авиационной, безопасности и устойчивости развития туризма.
Так, планируется реабилитировать оставшийся участок автодороги Тюп — Кеген до границы с Казахстаном. Это позволит сократить время в пути из Каракола в Алмату почти в два раза — с
Будет реабилитировано около
«Какие работы будут проведены в международных аэропортах «Иссык-Куль» и «Каракол», покажет технико-экономическое обоснование проекта, разработка которого начнется в ближайшее время. Предварительно, в аэропорту «Иссык-Куль» планируется осуществить строительство нового пассажирского терминала, топливно-заправочного комплекса, модернизацию спасательного и противопожарного оборудования», — отмечают в Минтрансе.
Планируется внедрить систему мониторинга дорожного движения с помощью камер видеонаблюдения вдоль Иссык-Кульского транспортного кольца.
Еще одним важным компонентом проекта станет строительство туристических информационных сервис-центров. Там туристы смогут отдохнуть, перекусить, получить доступ в Интернет, воспользоваться туалетами, собрать необходимые сведения об области и туристических объектах, забронировать номер, приобрести сувениры.
Предполагается поддержка в области развития туристической статистики и геопарков. Для пилотного внедрения концепции Глобального геопарка UNESCO предварительно рассматривает Аксуйский и Тюпский районы.