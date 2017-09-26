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Общество

Иссык-Куль для туристов. Новые дороги, информцентры и геопарк

В ближайшие четыре года дороги на Иссык-Куле станут удобнее для туристов. Появятся и туристические информационные сервис-центры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог Кыргызстана.

По ее данным, ведомство готовит проект третьей фазы Программы по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии. Его цель — содействие устойчивому развитию Иссык-Кульской области. Предлагается построить дороги, улучшить инфраструктуру аэропортов, реализовать ряд мероприятий по повышению транспортной, в том числе авиационной, безопасности и устойчивости развития туризма.

Так, планируется реабилитировать оставшийся участок автодороги Тюп — Кеген до границы с Казахстаном. Это позволит сократить время в пути из Каракола в Алмату почти в два раза — с 600 километров до 338 километров. Дорога будет проходить по маршруту Алматы — Тюп — КПП «Каркыра» — Каракол.

Будет реабилитировано около 30 километров подъездных дорог к туристическим объектам. Например, отремонтируют трассу, ведущую на альпинистскую базу в ущелье Каркыра. Именно оттуда туристы начинают путь для восхождения на пики Хан-Тенгри и Победа, к Каракольскому национальному парку, а также в аэропорт «Каракол».

«Какие работы будут проведены в международных аэропортах «Иссык-Куль» и «Каракол», покажет технико-экономическое обоснование проекта, разработка которого начнется в ближайшее время. Предварительно, в аэропорту «Иссык-Куль» планируется осуществить строительство нового пассажирского терминала, топливно-заправочного комплекса, модернизацию спасательного и противопожарного оборудования», — отмечают в Минтрансе.

Планируется внедрить систему мониторинга дорожного движения с помощью камер видеонаблюдения вдоль Иссык-Кульского транспортного кольца.

Еще одним важным компонентом проекта станет строительство туристических информационных сервис-центров. Там туристы смогут отдохнуть, перекусить, получить доступ в Интернет, воспользоваться туалетами, собрать необходимые сведения об области и туристических объектах, забронировать номер, приобрести сувениры.

Предполагается поддержка в области развития туристической статистики и геопарков. Для пилотного внедрения концепции Глобального геопарка UNESCO предварительно рассматривает Аксуйский и Тюпский районы.
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