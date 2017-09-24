Японка Соноко Киучи приехала в Бишкек недавно. О Кыргызстане она узнала от матери, которая однажды побывала в республике как турист. А тут ей выпала миссия отправиться в республику в качестве добровольца ООН.

До этого Соноко работала в Иерусалиме, оккупированной территории Палестины и Иране.

Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, которую я посетила. Мое решение приехать в Кыргызстан было совершенно случайным. Мама рассказала о красоте природы страны и образе жизни людей, который ассоциируется у японцев с кочевой, ностальгической жизнью. Так что было нетрудно приехать сюда. Соноко Киучи

— Что удивляет вас в Бишкеке?

— На мой взгляд, в Бишкеке смешанная атмосфера современного и советского стиля. У меня не было определенного представления по отношению к Кыргызстану, кроме кочевых традиций, так что я была удивлена развитым городом, который представлен современными кафе и торговыми центрами, а также европеизированным стилем молодежи, гуляющей по улицам. Я с нетерпением жду возможности посетить другие города страны в поисках новых впечатлений.

Фото из личного архива. Соноко Киучи влюблена в природу Кыргыстана

— Что-то напоминает вам о родном городе?

— Самое большое сходство между Кыргызстаном и Японией — это любовь к лапше! Японцы очень любят лапшу в виде рамена, и в Кыргызстане я также обнаружила большое количество блюд из лапши. Кроме того, чай — тоже одно из сходств.

Фото Соноко Киучи: «Кажется, я выгляжу как кыргызка и ничем не выделяюсь»

Что еще... Это, определенно, внешний вид. Кыргызы, особенно молодые люди в Бишкеке, одеваются по последней моде, как и японцы. Кажется, я выгляжу как кыргызка и ничем не выделяюсь. Например, на улице местный житель спросил у меня дорогу уже на второй день моего пребывания в Бишкеке.

— Чего вам не хватает?

— Я скучаю по семье и друзьям. Что касается других вещей, прошел всего месяц, и еще слишком рано об этом говорить. Со временем я найду здесь друзей, и чувство тоски пройдет.

— У вас есть любимое место в Бишкеке?

— Мое любимое место в Бишкеке — это моя квартира. Ей около 40-50 лет. В ней когда-то проживала элита Советского Союза. Квартира привлекательна, тем более для человека из Японии. В ней деревянные полы, и она построена очень качественно.

Фото из личного архива. Соноко Киучи с подругой

Еще одно любимое место — улица Токтогула, потому что там расположены хорошие кафе и рестораны. Мне нравится бродить по улице в поисках новых магазинов.

— Национальную кухню уже попробовали?

В основном все национальные блюда мне по вкусу. А если нужно выбрать одно, то мне очень нравится лагман. В Японии есть похожее блюдо, но существуют отличия в используемых приправах и специях. Соноко Киучи

— Что-то боитесь попробовать?

— Ничего! Я бы хотела попробовать все местные блюда. Я уже пробовала конское мясо с жиром, и это было вкусно.

— Что вас удивило при близком знакомстве с местным населением?

— Я восхищена тем, как местные жители используют два языка. Большинство кыргызов, которых я знаю, свободно говорят на русском и кыргызском и легко переходят с одного языка на другой в зависимости от ситуации и того, с кем они разговаривают. Кажется, что граница этих двух языков полностью для них размыта.

Фото из личного архива. Соноко Киучи во время конной прогулки

Один из моих коллег, например, разговаривает с родителями на кыргызском языке, а со своей семьей — по-русски. Мне нравится наблюдать за использованием языков. Это очень интересно, потому что в Японии, где говорят только на одном национальном языке, такого нет.

— А что вас разочаровало?

— Мне не хватает времени на турпоходы и проживание в юрте. Я уже побывала на озере, но хочу увидеть все больше и больше. Пока что это единственное разочарование.