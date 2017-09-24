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Общество

Соноко Киучи: Огромное сходство между Кыргызстаном и Японией — любовь к лапше

Фото из личного архива. Соноко Киучи

Японка Соноко Киучи приехала в Бишкек недавно. О Кыргызстане она узнала от матери, которая однажды побывала в республике как турист. А тут ей выпала миссия отправиться в республику в качестве добровольца ООН.

До этого Соноко работала в Иерусалиме, оккупированной территории Палестины и Иране.

Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, которую я посетила. Мое решение приехать в Кыргызстан было совершенно случайным. Мама рассказала о красоте природы страны и образе жизни людей, который ассоциируется у японцев с кочевой, ностальгической жизнью. Так что было нетрудно приехать сюда.

Соноко Киучи

— Что удивляет вас в Бишкеке?

— На мой взгляд, в Бишкеке смешанная атмосфера современного и советского стиля. У меня не было определенного представления по отношению к Кыргызстану, кроме кочевых традиций, так что я была удивлена развитым городом, который представлен современными кафе и торговыми центрами, а также европеизированным стилем молодежи, гуляющей по улицам. Я с нетерпением жду возможности посетить другие города страны в поисках новых впечатлений.

из личного архива
Фото из личного архива. Соноко Киучи влюблена в природу Кыргыстана

— Что-то напоминает вам о родном городе?

— Самое большое сходство между Кыргызстаном и Японией — это любовь к лапше! Японцы очень любят лапшу в виде рамена, и в Кыргызстане я также обнаружила большое количество блюд из лапши. Кроме того, чай — тоже одно из сходств.

Фото Соноко Киучи: «Кажется, я выгляжу как кыргызка и ничем не выделяюсь»

Что еще... Это, определенно, внешний вид. Кыргызы, особенно молодые люди в Бишкеке, одеваются по последней моде, как и японцы. Кажется, я выгляжу как кыргызка и ничем не выделяюсь. Например, на улице местный житель спросил у меня дорогу уже на второй день моего пребывания в Бишкеке.

— Чего вам не хватает?

— Я скучаю по семье и друзьям. Что касается других вещей, прошел всего месяц, и еще слишком рано об этом говорить. Со временем я найду здесь друзей, и чувство тоски пройдет.

— У вас есть любимое место в Бишкеке?

— Мое любимое место в Бишкеке — это моя квартира. Ей около 40-50 лет. В ней когда-то проживала элита Советского Союза. Квартира привлекательна, тем более для человека из Японии. В ней деревянные полы, и она построена очень качественно.

из личного архива
Фото из личного архива. Соноко Киучи с подругой

Еще одно любимое место — улица Токтогула, потому что там расположены хорошие кафе и рестораны. Мне нравится бродить по улице в поисках новых магазинов.

— Национальную кухню уже попробовали?

В основном все национальные блюда мне по вкусу. А если нужно выбрать одно, то мне очень нравится лагман. В Японии есть похожее блюдо, но существуют отличия в используемых приправах и специях.

Соноко Киучи

— Что-то боитесь попробовать?

— Ничего! Я бы хотела попробовать все местные блюда. Я уже пробовала конское мясо с жиром, и это было вкусно.

— Что вас удивило при близком знакомстве с местным населением?

— Я восхищена тем, как местные жители используют два языка. Большинство кыргызов, которых я знаю, свободно говорят на русском и кыргызском и легко переходят с одного языка на другой в зависимости от ситуации и того, с кем они разговаривают. Кажется, что граница этих двух языков полностью для них размыта.

из личного архива
Фото из личного архива. Соноко Киучи во время конной прогулки

Один из моих коллег, например, разговаривает с родителями на кыргызском языке, а со своей семьей — по-русски. Мне нравится наблюдать за использованием языков. Это очень интересно, потому что в Японии, где говорят только на одном национальном языке, такого нет.

— А что вас разочаровало?

— Мне не хватает времени на турпоходы и проживание в юрте. Я уже побывала на озере, но хочу увидеть все больше и больше. Пока что это единственное разочарование.
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