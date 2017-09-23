Изучение кыргызского. Позовем на помощь Махатму Ганди и Ломоносова?

Ровно 28 лет назад в стране был принят закон о государственном языке, которым был признан кыргызский. С тех пор 23 сентября в стране отмечают день госязыка. Журналист ИА «24.kg» попытался выяснить, как реализуется закон и что препятствует развитию языка.
Дом без фундамента не построить
Каждый раз, когда представители нетитульных наций поднимают вопрос изучения языка, они заявляют о трудностях из-за отсутствия хорошей методики и учебников.
По словам заведующего лабораторией госязыка Кыргызской академии образования Сулаймана Рысбаева, проблема эта действительно есть.
— То, что методика слабая, поняли еще в 1988 году, когда вышел указ о двуязычии, подразумевающий, что кыргызский должны изучать и в школах с русским языком обучения. Первая книга для 1-го класса и программа были написаны в том же году, — рассказал Сулайман Рысбаев.
Он пояснил, что серьезно разрабатывать методику преподавания начали тогда же. В Академии образования был создан сектор методики кыргызского языка, и Рысбаев стал его первым заведующим.
По словам эксперта, причин медленной разработки хорошей методики несколько. Одна из них — отсутствие опыта.
Оказалось, что методической литературы почти нет. В 1928 году вышла книга Петровского «Кыргыз тил» для русскоязычных студентов техникумов, а в 1931 году — книга Жаныбаева. И на этом все.Сулайман Рысбаев
Вспомним, что до 1959 года кыргызский язык был обязательным для изучения во всех учебных заведениях страны. Но в том году вышло постановление, согласно которому лица европейской национальности могли изучать кыргызский по желанию, что затормозило процесс его массового изучения.
— Преподавание благодаря энтузиастам сохранилось только в школах в Нижней Ала-Арче близ Бишкека и в школах Тюпского района, — рассказал эксперт.
Буксуем
Впрочем, судя по словам Сулаймана Рысбаева, и после обретения республикой независимости распространение госязыка семимильными шагами не пошло.
В 1997 году специалисты Академии образования написали новую программу с применением новой методики.
— Есть методика грамматико-переводческая. На чем она построена? Дается тема, текст, потом его перевод, словарь, задания по грамматике. Здесь акцент делается на грамматику и перевод. Но этого оказалось недостаточным, после чего я написал диссертацию об использовании коммуникативно-разговорного метода, — сообщил эксперт.
По его словам, в новом учебнике использованы близкие к практической жизни школьников темы.
Однако в 2012 году Минобразования в рамках проекта, финансируемого Всемирным банком, объявило конкурс, и книги начали писать школьные учителя.
— С точки зрения логики это правильно. Для учеников с 1-го по 4-й класс книги написали сами учителя. Они хорошо отразили практические стороны жизни детей. Сегодня и по этим книгам обучают, и по вышедшим ранее. Для учеников постарше — выше 5-го класса — остались учебники, которые написаны на основе грамматико-переводческого метода, — говорит Сулайман Рысбаев.
Получается, говорит специалист, что к тому возрасту, когда дети осознают необходимость изучения языка и начинают планировать свое будущее, они вынуждены учиться по книгам, которые не адаптированы к их потребностям.
Проведенный мной эксперимент показал, что 70 процентов школьников изучают кыргызский только для того, чтобы получить хорошую оценку в четверти. Причем большинство из них кыргызы.Сулайман Рысбаев
Еще одной причиной того, почему сами педагоги начали писать учебники, является нехватка у ученых знаний.
— Написать учебник, оказывается, очень сложно. Мы привлекли всех ученых к созданию учебника по кыргызской литературе. Но они не смогли. После чего мы пригласили педагогов и дали им задание, которое те выполнили, — говорит эксперт.
Равнение на Европу
Сулайман Рысбаев сообщил, что в 2015 году Кыргызстан перешел на новые стандарты в языковой среде.
— Этот стандарт был принят в 1991 году в странах Европы, который градирует уровни знания языка. Насколько знаешь язык, в той среде и будешь общаться и работать, — сказал ученый.
Кыргызстан принял данный стандарт в 2011 году, и в 2016-м на его основе был утвержден наш отечественный стандарт.
Эксперт пояснил, что в соответствии с новым стандартом изучение идет по четырем основным направлениям — личная среда, а также социальная, учебная и трудовая.
— Мы согласовали со всеми, чтобы обучались по таким методам. Самый низкий уровень «А1» — до окончания 4-го класса. Средний уровень «А2» предполагает, что человек уже немного знает грамматику, умеет разговаривать на несложные темы. И так далее. После окончания школы ученик получает сертификат, который согласован с Министерством образования и «Кыргызтестом». Этот документ дети начнут получать с января 2018 года, — рассказал Сулайман Рысбаев.
Таким образом, будет создана система заинтересованности в изучении языка.
— Если человек не получает сертификат «В1», то он не может быть допущен к сдаче теста на «В2». А «В2» — это уровень вузов. Надеюсь, что в будущем пойдем на это, иначе не будет необходимости в изучении, — сказал эксперт.
Но кроме самих методик, отметил он, для развития госязыка нужны и хорошие авторы учебников.
— Нужно вырастить авторов, которые напишут учебники. Иначе сколько бы учителя ни писали, все равно книга не будет иметь научной основы, — считает Сулайман Рысбаев.
Впрочем, ученый убежден, что 28 лет — это довольно короткий срок для разработки хороших методик, создания учебников и вспомогательной литературы.
Методика изучения английского языка насчитывает 300-летнюю историю, русского языка — 250-летнюю... Мы же серьезно вливаться в научный поток начали с 2000-х годов.Сулайман Рысбаев
Первым делом чиновники
Ученые убеждены, что стимулом для изучения языка служат два фактора — внутреннее и общественное требование.
Сегодня в Кыргызстане формируется общественное требование. Начали с чиновников.
Как рассказал председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев, с января 2018 года во всех госорганах начнут принимать тесты на знание госязыка.
— Его будут сдавать все. И те, кто устраивается на работу, и те, кто уже работает. Сейчас идет согласование постановления правительства, в котором определено, кто и на каком уровне должен знать язык, — рассказал Назаркул Ишекеев.
По словам главы нацкомиссии, пока же документооборот в госорганах ведется на кыргызском на 18-20 процентов.
Устранить барьеры
Назаркул Ишекеев сообщил, что сейчас в учреждениях ликвидировали должности лингвистов-переводчиков и ввели специальность лингвистов-экспертов. Казалось бы, в чем тут разница? А вот в чем:
— Эксперты не переводят документы, как это было раньше, а только проверяют их. Пафос приказа в том, что он предполагает, что каждый чиновник уже довольно хорошо знает госязык, читает и сам готовит документы, — говорит Назаркул Ишекеев.
Также он отметил, что началась работа с высшими и средне-специальными учебными заведениями.
— В первую очередь Минобразования начало работу по подготовке учебников. Как мне стало известно, уже издано около 90 книг. В законе об образовании написано, что основной язык обучения в стране — кыргызский, но мы не можем реализовать закон,- сказал он.
По его словам, в Кыргызстане 80 процентов школ с кыргызским языком обучения, а в вузах и ссузах все предметы на русском. И когда сельские ребята приезжают в город поступать учиться, сталкиваются с языковым барьером.
— Как разрешить это противоречие? Кто защитит права учеников из сел? Человек теряет национальную идентичность потому что в итоге толком не знает ни кыргызского, ни русского. Поэтому убежден, что выпускникам кыргызских школ надо давать высшее образование на кыргызском. И по мере необходимости он будет изучать тот язык, который хочет, — отмечает глава нацкомиссии.
Кыргыз + немка = любовь
Пока чиновники годами говорят о проблемах и путях их решения, общество находит свои способы, как выйти из положения. И это напоминает хрупкий цветок, который находит щель в асфальте, чтобы пробиться к солнцу.
— У меня есть своя авторская методика. В имеющихся учебниках нет последовательности, нет хорошей программы преподавания грамматики, поэтому, взяв материалы из разных книг, я разработала свою, — объясняет она.
Что касается контингента учеников в центре, то в нем преобладают школьники.
— Есть ребята, которые изучают кыргызский из патриотических чувств. Порой школьники говорят: «В будущем я все равно уеду в Россию, но я должен выучить язык, потому что стыдно не знать языка той страны, откуда приехал, и не знать ее культуры. Это дело чести! — говорит педагог.
Еще одна удивительная вещь: кыргызы приводят своих детей, чтобы подготовить их к школе.
Среди иностранцев, которые приходят учить язык в центр, по словам Айнуры, больше всего граждан Пакистана и Германии.
— Немцы убеждены, что раз приехал в эту страну, надо учить ее язык. А еще среди них много девушек, которые вышли замуж или собираются выйти за кыргызов, — удивила преподаватель.
В настоящее время курсы посещают более 100 человек, хотя в то время, когда она только устроилась на работу, было всего семь человек.
— Порой дети приходят без желания, мол, зачем мне кыргызский, кому он нужен. Но я им описываю перспективы, возможности, которые открываются перед человеком, знающим этот язык, и они меняют свое отношение, начинают учить его с удовольствием, — заключила Айнура Сураналиева.
По информации Министерства образования, на сегодня ими выдано 106 лицензий на право преподавания кыргызского языка.
Несмотря на оптимизм
По словам специалистов, в Кыргызстане государственный язык развивается слабо, и это настоящая проблема. А вот в соседних странах эта проблема более-менее решена или вообще не стояла. Почему так происходит?
Председатель Нацкомиссии по госзыку при президенте Назаркул Ишекеев в этой связи приводит слова Махатмы Ганди: «После того как страна освободилась от колониальной зависимости, главным врагом индийского народа стали чиновники, которые служили колониальному обществу, и интеллигенция».
Кыргызы, которые выросли в городах, в советское время были востребованными кадрами, считает он. Эти люди были во всех ветвях власти и до сих пор представлены там, но они не придают значения родному языку.
Они не работают творчески, не преодолевают себя, чтобы ежедневно применять язык. И потом язык — это система необходимостей, и мы еще не смогли создать эту систему.Назаркул Ишекеев
В свое время, рассказывает он, подобное пережила и Россия. Было это несколько веков назад.
— В Московском университете, основанном Ломоносовым, все предметы велись на иностранных языках — немецком, французском и английском. Но потом из провинций начали приезжать русские парни, которые не знали иностранных языков, и тогда Ломоносов выступил с инициативой перевести обучение на русский язык. Педагогический состав сопротивлялся, ученые не хотели читать лекции на русском! — говорит Назаркул Ишекеев.
В словаре Махмуда Кашгари говорится о 20 тюркских наречиях народов. Из них сегодня только два народа имеют свое государство — кыргызы и турки. Это нужно ценить.Назаркул Ишекеев