Изучение кыргызского. Позовем на помощь Махатму Ганди и Ломоносова?

Ровно 28 лет назад в стране был принят закон о государственном языке, которым был признан кыргызский. С тех пор 23 сентября в стране отмечают день госязыка. Журналист ИА «24.kg» попытался выяснить, как реализуется закон и что препятствует развитию языка.

Дом без фундамента не построить

Каждый раз, когда представители нетитульных наций поднимают вопрос изучения языка, они заявляют о трудностях из-за отсутствия хорошей методики и учебников.

По словам заведующего лабораторией госязыка Кыргызской академии образования Сулаймана Рысбаева, проблема эта действительно есть.

Фото ИА «24.kg». Заведующий лабораторией госязыка Кыргызской академии образования Сулайман Рысбаев

Понадобилось 12 лет, чтобы написать для русскоязычных школ учебники по кыргызскому языку с 1-го по 11-й класс.

— То, что методика слабая, поняли еще в 1988 году, когда вышел указ о двуязычии, подразумевающий, что кыргызский должны изучать и в школах с русским языком обучения. Первая книга для 1-го класса и программа были написаны в том же году, — рассказал Сулайман Рысбаев.

Он пояснил, что серьезно разрабатывать методику преподавания начали тогда же. В Академии образования был создан сектор методики кыргызского языка, и Рысбаев стал его первым заведующим.

По словам эксперта, причин медленной разработки хорошей методики несколько. Одна из них — отсутствие опыта.

Оказалось, что методической литературы почти нет. В 1928 году вышла книга Петровского «Кыргыз тил» для русскоязычных студентов техникумов, а в 1931 году — книга Жаныбаева. И на этом все. Сулайман Рысбаев

Вспомним, что до 1959 года кыргызский язык был обязательным для изучения во всех учебных заведениях страны. Но в том году вышло постановление, согласно которому лица европейской национальности могли изучать кыргызский по желанию, что затормозило процесс его массового изучения.

— Преподавание благодаря энтузиастам сохранилось только в школах в Нижней Ала-Арче близ Бишкека и в школах Тюпского района, — рассказал эксперт.

Буксуем

Впрочем, судя по словам Сулаймана Рысбаева, и после обретения республикой независимости распространение госязыка семимильными шагами не пошло.

В 1997 году специалисты Академии образования написали новую программу с применением новой методики.

— Есть методика грамматико-переводческая. На чем она построена? Дается тема, текст, потом его перевод, словарь, задания по грамматике. Здесь акцент делается на грамматику и перевод. Но этого оказалось недостаточным, после чего я написал диссертацию об использовании коммуникативно-разговорного метода, — сообщил эксперт.

По его словам, в новом учебнике использованы близкие к практической жизни школьников темы.

Однако в 2012 году Минобразования в рамках проекта, финансируемого Всемирным банком, объявило конкурс, и книги начали писать школьные учителя.

— С точки зрения логики это правильно. Для учеников с 1-го по 4-й класс книги написали сами учителя. Они хорошо отразили практические стороны жизни детей. Сегодня и по этим книгам обучают, и по вышедшим ранее. Для учеников постарше — выше 5-го класса — остались учебники, которые написаны на основе грамматико-переводческого метода, — говорит Сулайман Рысбаев.

Получается, говорит специалист, что к тому возрасту, когда дети осознают необходимость изучения языка и начинают планировать свое будущее, они вынуждены учиться по книгам, которые не адаптированы к их потребностям.

Проведенный мной эксперимент показал, что 70 процентов школьников изучают кыргызский только для того, чтобы получить хорошую оценку в четверти. Причем большинство из них кыргызы. Сулайман Рысбаев

Еще одной причиной того, почему сами педагоги начали писать учебники, является нехватка у ученых знаний.

— Написать учебник, оказывается, очень сложно. Мы привлекли всех ученых к созданию учебника по кыргызской литературе. Но они не смогли. После чего мы пригласили педагогов и дали им задание, которое те выполнили, — говорит эксперт.

Равнение на Европу

Сулайман Рысбаев сообщил, что в 2015 году Кыргызстан перешел на новые стандарты в языковой среде.

— Этот стандарт был принят в 1991 году в странах Европы, который градирует уровни знания языка. Насколько знаешь язык, в той среде и будешь общаться и работать, — сказал ученый.

Кыргызстан принял данный стандарт в 2011 году, и в 2016-м на его основе был утвержден наш отечественный стандарт.

Эксперт пояснил, что в соответствии с новым стандартом изучение идет по четырем основным направлениям — личная среда, а также социальная, учебная и трудовая.

— Мы согласовали со всеми, чтобы обучались по таким методам. Самый низкий уровень «А1» — до окончания 4-го класса. Средний уровень «А2» предполагает, что человек уже немного знает грамматику, умеет разговаривать на несложные темы. И так далее. После окончания школы ученик получает сертификат, который согласован с Министерством образования и «Кыргызтестом». Этот документ дети начнут получать с января 2018 года, — рассказал Сулайман Рысбаев.

Таким образом, будет создана система заинтересованности в изучении языка.

— Если человек не получает сертификат «В1», то он не может быть допущен к сдаче теста на «В2». А «В2» — это уровень вузов. Надеюсь, что в будущем пойдем на это, иначе не будет необходимости в изучении, — сказал эксперт.

Но кроме самих методик, отметил он, для развития госязыка нужны и хорошие авторы учебников.

— Нужно вырастить авторов, которые напишут учебники. Иначе сколько бы учителя ни писали, все равно книга не будет иметь научной основы, — считает Сулайман Рысбаев.

Впрочем, ученый убежден, что 28 лет — это довольно короткий срок для разработки хороших методик, создания учебников и вспомогательной литературы.

Методика изучения английского языка насчитывает 300-летнюю историю, русского языка — 250-летнюю... Мы же серьезно вливаться в научный поток начали с 2000-х годов. Сулайман Рысбаев

Первым делом чиновники

Ученые убеждены, что стимулом для изучения языка служат два фактора — внутреннее и общественное требование.

Сегодня в Кыргызстане формируется общественное требование. Начали с чиновников.

Фото ИА «24.kg». Председатель Нацкомиссии по госязыку Назаркул Ишекеев

Как рассказал председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев, с января 2018 года во всех госорганах начнут принимать тесты на знание госязыка.

— Его будут сдавать все. И те, кто устраивается на работу, и те, кто уже работает. Сейчас идет согласование постановления правительства, в котором определено, кто и на каком уровне должен знать язык, — рассказал Назаркул Ишекеев.

По словам главы нацкомиссии, пока же документооборот в госорганах ведется на кыргызском на 18-20 процентов.

Устранить барьеры

Назаркул Ишекеев сообщил, что сейчас в учреждениях ликвидировали должности лингвистов-переводчиков и ввели специальность лингвистов-экспертов. Казалось бы, в чем тут разница? А вот в чем:

— Эксперты не переводят документы, как это было раньше, а только проверяют их. Пафос приказа в том, что он предполагает, что каждый чиновник уже довольно хорошо знает госязык, читает и сам готовит документы, — говорит Назаркул Ишекеев.

Также он отметил, что началась работа с высшими и средне-специальными учебными заведениями.

— В первую очередь Минобразования начало работу по подготовке учебников. Как мне стало известно, уже издано около 90 книг. В законе об образовании написано, что основной язык обучения в стране — кыргызский, но мы не можем реализовать закон,- сказал он.

По его словам, в Кыргызстане 80 процентов школ с кыргызским языком обучения, а в вузах и ссузах все предметы на русском. И когда сельские ребята приезжают в город поступать учиться, сталкиваются с языковым барьером.

— Как разрешить это противоречие? Кто защитит права учеников из сел? Человек теряет национальную идентичность потому что в итоге толком не знает ни кыргызского, ни русского. Поэтому убежден, что выпускникам кыргызских школ надо давать высшее образование на кыргызском. И по мере необходимости он будет изучать тот язык, который хочет, — отмечает глава нацкомиссии.

Кыргыз + немка = любовь

Пока чиновники годами говорят о проблемах и путях их решения, общество находит свои способы, как выйти из положения. И это напоминает хрупкий цветок, который находит щель в асфальте, чтобы пробиться к солнцу.

Фото Из личного архива А. Сураналиевой.. Преподаватель кыргызского языка Айнура Сураналиева

Как рассказывает Айнура Сураналиева, педагог одного из учебных центров в Бишкеке, не найдя хороших учебников и методик, она разработала собственные.

— У меня есть своя авторская методика. В имеющихся учебниках нет последовательности, нет хорошей программы преподавания грамматики, поэтому, взяв материалы из разных книг, я разработала свою, — объясняет она.

Что касается контингента учеников в центре, то в нем преобладают школьники.

— Есть ребята, которые изучают кыргызский из патриотических чувств. Порой школьники говорят: «В будущем я все равно уеду в Россию, но я должен выучить язык, потому что стыдно не знать языка той страны, откуда приехал, и не знать ее культуры. Это дело чести! — говорит педагог.

Еще одна удивительная вещь: кыргызы приводят своих детей, чтобы подготовить их к школе.

Среди иностранцев, которые приходят учить язык в центр, по словам Айнуры, больше всего граждан Пакистана и Германии.

Фото ИА «24.kg». Ученики центра по изучению кыргызского языка. Бишкек, сентябрь 2017 года

— Немцы убеждены, что раз приехал в эту страну, надо учить ее язык. А еще среди них много девушек, которые вышли замуж или собираются выйти за кыргызов, — удивила преподаватель.

В настоящее время курсы посещают более 100 человек, хотя в то время, когда она только устроилась на работу, было всего семь человек.

— Порой дети приходят без желания, мол, зачем мне кыргызский, кому он нужен. Но я им описываю перспективы, возможности, которые открываются перед человеком, знающим этот язык, и они меняют свое отношение, начинают учить его с удовольствием, — заключила Айнура Сураналиева.

По информации Министерства образования, на сегодня ими выдано 106 лицензий на право преподавания кыргызского языка.

Несмотря на оптимизм

По словам специалистов, в Кыргызстане государственный язык развивается слабо, и это настоящая проблема. А вот в соседних странах эта проблема более-менее решена или вообще не стояла. Почему так происходит?

Председатель Нацкомиссии по госзыку при президенте Назаркул Ишекеев в этой связи приводит слова Махатмы Ганди: «После того как страна освободилась от колониальной зависимости, главным врагом индийского народа стали чиновники, которые служили колониальному обществу, и интеллигенция».

Кыргызы, которые выросли в городах, в советское время были востребованными кадрами, считает он. Эти люди были во всех ветвях власти и до сих пор представлены там, но они не придают значения родному языку.

Они не работают творчески, не преодолевают себя, чтобы ежедневно применять язык. И потом язык — это система необходимостей, и мы еще не смогли создать эту систему. Назаркул Ишекеев

В свое время, рассказывает он, подобное пережила и Россия. Было это несколько веков назад.

— В Московском университете, основанном Ломоносовым, все предметы велись на иностранных языках — немецком, французском и английском. Но потом из провинций начали приезжать русские парни, которые не знали иностранных языков, и тогда Ломоносов выступил с инициативой перевести обучение на русский язык. Педагогический состав сопротивлялся, ученые не хотели читать лекции на русском! — говорит Назаркул Ишекеев.