Общество

Скандал вокруг языка: «Куликов» обратился в суд

Кондитерский дом «Куликов» подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Актилеку Орозбекову и его заключении под стражу. Об этом активист сообщил в социальных сетях.

По его словам, конфликт начался около девяти месяцев назад после инцидента в одном из заведений сети «Куликов».

Тогда Актилек Орозбеков потребовал обслуживания на кыргызском языке, после чего представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы. Его задержали, а позже суд изменил меру пресечения на домашний арест, под которым активист находится до сих пор.

Судебное разбирательство, утверждает он, длится около девяти месяцев. Сейчас, по словам Актилека Орозбекова, представители фирмы добиваются ужесточения меры пресечения и настаивают на его водворении в СИЗО. Одной из возможных причин такого шага активист называет стремление ограничить доступ к интернету и публичные высказывания о ходе процесса.

В своем посте он подчеркнул, что продолжает открыто говорить о деле, поскольку считает его принципиальным с точки зрения соблюдения статуса государственного языка.

Пользователи соцсетей нередко называют Актилека Орозбекова «языковым патрулем».

После появления информации о новом ходатайстве в соцсетях развернулась активная дискуссия. Часть пользователей выразила возмущение действиями компании и призвала к бойкоту ее продукции. Другие, наоборот, призывают поддержать отечественного производителя и не вестись на провокации блогера. 
