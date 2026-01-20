Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили

Кабинет министров внес изменения в постановление № 189 от 4 апреля 2022 года, которым утверждены типовые квалификационные требования к административным должностям государственной гражданской и муниципальной службы.

Согласно решению, для ряда категорий административных должностей четко закрепляется обязательное владение государственным языком на уровне, установленном нормативными правовыми актами кабмина. Сохраняется требование знания официального языка в объеме, необходимом для исполнения служебных обязанностей.

Изменения касаются квалификационных требований к служащим разных уровней и направлены на реализацию положений конституционного Закона «О государственном языке».

В кабмине отмечают, что документ призван усилить роль государственного языка в госуправлении и повысить качество административной работы.

Постановление вступит в силу через 10 дней.