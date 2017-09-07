В 2017 году в Кыргызстане государство застраховало 35 тысяч 764 дома

В 2017 году за восемь месяцев в Кыргызстане Государственная страховая организация заключила 35 тысяч 764 страховых договора. Об этом ИА «24.kg» сообщили в самой организации.

По ее данным, наибольшее количество договоров заключено в сельской местности - 27 тысяч 232, в городах - 7 тысяч 748.

Как сообщается, в 2017 году организация выплатила страховки 67 пострадавшим на сумму 13 миллионов 518 тысяч сомов.

Как отмечает ГСО, страхование жилья активно идет и в пострадавших от природных стихий районах. Так, в Узгенском районе Ошской области за 8 месяцев 2017 года застраховано 5 тысяч 823 дома, в то время как в Чон-Алайском районе всего 273 дома, и в этом же районе в 2017 году владельцам 41 пострадавшего дома, которые были застрахованы, выплачено 6,7 миллиона сомов.

Напомним, Государственная страховая организация создана в декабре 2015 года. С начала своей деятельности она застраховала 46 тысяч 577 домов. Стоимость страхового полиса для сельской местности за год составляет 600 сомов (выплата страховки до 500 тысяч сомов), для городской местности - 1 тысяча 200 сомов (выплата страховки до 1 миллиона сомов).