Французские дома мод отказались от худых моделей

Крупнейшие французские дома мод решили отказаться от использования в рекламе и на показах чересчур худых моделей. Такое решение было принято для того, чтобы не пропагандировать анорексию среди молодежи. Соответствующую хартию, сообщают российские СМИ, подписали 6 сентября французские холдинги LVMH и Kering.
Этим холдингам совместно принадлежат десятки модных марок. Согласно хартии, для показов мод отныне будут привлекаться только модели размера 34 по французской шкале и выше у женщин, и 44 размера у мужчин. В России им соответствуют 40 и 50 размеры, а в мире – размеры XS и L.
Хартия также запрещает задействовать во взрослых показах мод модели до 16 лет, а также объявляет о необходимости присутствия опекуна при работе с моделями в возрасте до 18 лет, сообщает Local.
В мае 2017 года во Франции вступил в силу закон, согласно которому моделям для работы на подиуме полагается предъявлять справку о состоянии здоровья, в котором должен быть указан индекс массы тела, рассчитываемый по соотношению роста к весу.
Модели с низким индексом массы тела к работе не допускаются, а нарушители этого закона из числа работодателей подвергаются крупному денежному штрафу и даже тюремному заключению.
Согласно статистике, только во Франции около 600 тысяч молодых людей страдают от расстройств питания, из них 40 тысяч — от анорексии. Расстройство питания стало второй по массовости причиной гибели французов в возрасте 15-24 лет после ДТП.