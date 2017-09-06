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Общество

Французские дома мод отказались от худых моделей

Крупнейшие французские дома мод решили отказаться от использования в рекламе и на показах чересчур худых моделей. Такое решение было принято для того, чтобы не пропагандировать анорексию среди молодежи. Соответствующую хартию, сообщают российские СМИ, подписали 6 сентября французские холдинги LVMH и Kering. 

Этим холдингам совместно принадлежат десятки модных марок. Согласно хартии, для показов мод отныне будут привлекаться только модели размера 34 по французской шкале и выше у женщин, и 44 размера у мужчин. В России им соответствуют 40 и 50 размеры, а в мире – размеры XS и L.

Хартия также запрещает задействовать во взрослых показах мод модели до 16 лет, а также объявляет о необходимости присутствия опекуна при работе с моделями в возрасте до 18 лет, сообщает Local.

«Мы отвечаем за формирование новых стандартов моды и надеемся, что за нами последуют и другие участники отрасли», — заявил Антуан Арно, член правления холдинга LVMH, который владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Marc Jacobs и другими. В состав холдинга Kering, помимо других, входят марки Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Saint Laurent.

В мае 2017 года во Франции вступил в силу закон, согласно которому моделям для работы на подиуме полагается предъявлять справку о состоянии здоровья, в котором должен быть указан индекс массы тела, рассчитываемый  по соотношению роста к весу.

Модели с низким индексом массы тела к работе не допускаются, а нарушители этого закона из числа работодателей подвергаются крупному денежному штрафу и даже тюремному заключению.

Согласно статистике, только во Франции около 600 тысяч молодых людей страдают от расстройств питания, из них 40 тысяч — от анорексии. Расстройство питания стало второй по массовости причиной гибели французов в возрасте 15-24 лет после ДТП.
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