Ремонтники дорог нанесли государству ущерб на сумму более 1 миллиона сомов

В результате незаконных действий должностных и ответственных лиц ДЭУ-37 при устройстве асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах Кызыл-Кия – Бешбуркан и Ноокат – Калинин государству причинен ущерб на общую сумму 1 миллион 82 тысячи 908 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Уточняется, что кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка в дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ) №37 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР на предмет рационального использования бюджетных средств и исполнения антикоррупционного законодательства.
«Установлено, что, согласно титульному листу, ДЭУ-37 на 2016 год было заложено устройство асфальтобетонного покрытия длиною
Отмечается, что в соответствии с проектом и актом выполненных работ толщина асфальтобетонного покрытия на дороге Кызыл-Кия – Бешбуркан должна была составить 6 сантметров. Однако, согласно протоколу испытаний Южного регионального управления Республиканского центра сертификации в строительстве, фактически она составила
«Кроме этого, должностные и ответственные лица ДЭУ-37 незаконно присвоили денежные средства, направленные на устройство
По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР. Расследование уголовного дела поручено Управлению ГСБЭП по городу Ошу и Ошской области.