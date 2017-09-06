Ремонтники дорог нанесли государству ущерб на сумму более 1 миллиона сомов

В результате незаконных действий должностных и ответственных лиц ДЭУ-37 при устройстве асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах Кызыл-Кия – Бешбуркан и Ноокат – Калинин государству причинен ущерб на общую сумму 1 миллион 82 тысячи 908 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка в дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ) №37 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР на предмет рационального использования бюджетных средств и исполнения антикоррупционного законодательства.

«Установлено, что, согласно титульному листу, ДЭУ-37 на 2016 год было заложено устройство асфальтобетонного покрытия длиною 1,3 километра на автодороге Кызыл-Кыя – Бешбуркан, с планом ремонта на сумму 5,6 миллиона сомов. При этом, согласно акту выполненных работ, на 7 тысячах 650 квадратных метрах осуществлена перевозка и укладка 1 тысячи 215 тонн асфальтобетонной смеси. Тогда как согласно норме расхода фактическая укладка на данном участке автодороги должна была составить 1 тысячу 115 тонн. Ответственные лица учреждения незаконно сверх нормы списали 100 тонн асфальтобетонной смеси на общую сумму 203 тысячи 739 сомов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с проектом и актом выполненных работ толщина асфальтобетонного покрытия на дороге Кызыл-Кия – Бешбуркан должна была составить 6 сантметров. Однако, согласно протоколу испытаний Южного регионального управления Республиканского центра сертификации в строительстве, фактически она составила 4,8 сантиметра . В результате чего государству причинен ущерб на сумму 637 тысяч 870 сомов.

«Кроме этого, должностные и ответственные лица ДЭУ-37 незаконно присвоили денежные средства, направленные на устройство 1 километра асфальтобетонного покрытия автодороги Ноокат – Калинин. Толщина асфальтобетонного покрытия на данном участке на 0,5 сантиметра меньше. Ущерб г осударству составил 241 тысячу 299 сомов», - сообщает ГП.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР. Расследование уголовного дела поручено Управлению ГСБЭП по городу Ошу и Ошской области.