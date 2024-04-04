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Общество

Здание Бишкекского музыкально-педагогического колледжа капитально отремонтируют

Здание Бишкекского музыкально-педагогического колледжа имени Таштана Эрматова капитально отремонтируют. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

По его данным, конкурс объявило Чуйское областное управление капитального строительства Госстроя.

На эти цели оно планирует потратить 86 миллионов 230 тысяч 872 сома.

В колледже готовят учителей музыки в общеобразовательной школе, музыкальных руководителей, преподавателей начальных классов, физической культуры и воспитателей детей дошкольного возраста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290677/
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