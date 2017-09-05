«Кыргыз почтасы» переходит в структуру ГРС

В рамках реализации программы «Таза коом» госпредприятие «Кыргыз почтасы» переходит в структуру Государственной регистрационной службы, сообщили в пресс-службе правительства.

«Переход ГП «Кыргыз почтасы» в структуру ГРС будет означать реальное расширение географии доступа государственных услуг для населения. В каждом из 453 айыльных аймаков будут организованы центры обслуживания населения на базе отделений почты, где наши граждане смогут получать самые необходимые услуги ЗАГС и паспортных отделений. Сегодня они вынуждены ехать из отдаленных сел в районные центры или крупные города, где есть ЦОН, тратят свое время и деньги на транспорт. Мы решим эту проблему посредством объединения потенциала двух организаций», — сказал Сапар Исаков.

Постепенно количество предоставляемых услуг в таких сервисных пунктах будет расширяться. Ожидается, что такой подход к обслуживанию населения позволит снизить проблему очередей в ЗАГСах, ЦОНах, паспортных отделениях.

Ежегодно в структурные подразделения ГРС обращаются более полутора миллионов граждан за различными видами государственных услуг.

В структуре ГРС «Кыргыз почтасы» будет вторым по счету государственным предприятием после ГП «Инфоком». Также в структуре ГРС имеются три департамента и архивное агентство.