Болельщиков для Азиады в Туркменистане отбирают среди бюджетников

В государственных организациях Туркменистана идет отбор зрителей для постоянного посещения спортивных соревнований на Азиаде. Об этом сообщила газета «Хроника Туркменистана».

По ее данным, отобранные болельщики должны сдать паспорт, по данным которого им изготовят пропуск на соревнования.

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Но чтобы пройти «кастинг», одного паспорта недостаточно. Помимо документа необходимо сдать сведения о трех поколениях родственников (уч-арка маглумат).

Граждан, у которых в роду есть «неблагонадежные лица», сразу отсеивают.

В Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам начнутся 17 сентября. При этом из столицы Туркменистана выдворяются бомжи и прочие асоциальные личности, ликвидируются уличные базары и проводятся другие мероприятия, которые должны придать городу более благопристойный вид.