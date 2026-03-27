С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ о совершенствовании условий оплаты труда работников бюджетной сферы.

Согласно документу, с 1 апреля вводится президентская компенсационная выплата. Для работников образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и других сфер она составит до 15 тысяч сомов на одну ставку. Для технического и младшего обслуживающего персонала, гражданского персонала силовых структур предусмотрена выплата в размере 5 тысяч сомов.

Кроме того, с 1 сентября для отдельных категорий госслужащих предусмотрено увеличение надбавок к должностным окладам — до 50 процентов в зависимости от сложности, качества и результатов работы.

Отдельным сотрудникам государственных органов, за исключением ряда структур, установят дополнительную компенсацию в размере 15 тысяч сомов.

Кабинету министров поручено принять необходимые меры по реализации указа и внести соответствующие изменения в республиканский бюджет на 2026-2028 годы.

Контроль за исполнением документа возложен на администрацию президента.