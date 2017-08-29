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Общество

Кудайбердиева: 20 сомов за аренду учебника — более чем приемлемая сумма

 «20 сомов за аренду учебника – более чем приемлемая сумма», — заявила сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, еще пять лет назад обеспеченность учебниками составляла 56 процентов от потребности. «А сегодня – почти 90 процентов. Но нехватка сохраняется, и актуален вопрос обновления книжного фонда. А схема аренды учебников – достаточно успешная», — сказала Гульмира Кудайбердиева.

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Она добавила, что в Сокулукском районе в 40 школах апробировали проект по возврату арендной платы за учебники. «Мы подводим итоги, и если опыт будет положительным, то будем внедрять и в других школах», — заметила министр.

Ранее сообщалось, что в течение 2017/2018 учебного года предлагается ввести плату в размере 25 сомов за одну книгу почти в 400 школах (города Оша, Таласской области, Жайылского, Ноокенского, Кочкорского, Кадамджайского и Иссык-Кульского районов).

Этот проект постановления правительства пока еще не подписан.

Гульмира Кудайбердиева добавила, что в 56 пилотных школах в 2017 году начинается апробация 33 наименований учебников.
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