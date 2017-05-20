В правительство Кыргызстана внесли документ об арендной плате за учебники

Министерство образования и науки Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение на сайте правительства проект постановления об арендной плате за пользование учебниками в начальных классах.

Документ касается общеобразовательных организаций города Оша, Таласской области, Жайылского, Ноокенского, Кочкорского, Кадамджайского и Иссык-Кульского районов. Всего в списке 397 школ.

Предлагается в течение 2017/2018 учебного года ввести плату в размере 25 сомов за одну книгу.

Планируется провести разъяснительную работу среди родителей учащихся начальных классов и до 5 июня 2018 года обобщить результаты и внести в аппарат правительства предложения по внедрению оплаты во всех школах.

Собранные средства в обязательном порядке направят на издание и покупку новых учебников. В случае утери или порчи книги родители учащихся обязаны восстановить ее, купив новую либо оплатив ее полную стоимость.

В проекте Министерству образования предусмотрено право ежегодно утверждать и индексировать размер платы за пользование учебниками.