09:32
+33
USD 68.67
EUR 81.93
RUB 1.17
Общество

Минздрав не может быстро решить проблему очередей в больницах

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев прокомментировал сообщение о длинных очередях в медицинских учреждениях.

«Очереди в больницах — одна из первоочередных забот Минздрава. К сожалению, мы не можем разрешить проблему настолько быстро, как всем хотелось бы, потому что у нас в пять раз больше приписанного населения и не уменьшается число внутренних мигрантов. Одними запретами и критикой проблему не решить. Мы готовы обсуждать эти больные вопросы вместе с Общественным советом, если у него есть конкретные предложения и они носят конструктивный характер», — сказал Талантбек Батыралиев.

Читайте по теме
Пациенты жалуются на очереди в больницах Бишкека и Оша

«Очереди в основном только в Бишкеке, в регионах мы не видели, чтобы там было столпотворение, — прокомментировала ситуацию административный директор Ассоциации групп семейных врачей и семейных медсестер Суйумжан Мукеева. — А все из-за неукомплектованности кадров. Например, в ЦСМ № 5 Бишкека вместо шести терапевтов работает всего двое. Конечно будут очереди! Буквально вчера разговаривала с терапевтом, которой 69 лет, она говорит, что пять ставок свободных, доплаты и никакого поощрения нет, а работать приходится за пятерых, потому и невозможные очереди».

«Во-вторых, нет записи предварительного приема, еще слабо используется электронная запись. Если всем надо к врачу в понедельник, то все идут именно в этот день. А в пятницу, если сравнить, наплыв посетителей в центры семейной медицины в 3-4 раза меньше. Люди привыкли, чтобы их принимали немедленно, когда им необходимо. А врач не может физически принять 30-40 человек», — добавила она.

«Третья проблема в том, что у врача нет заинтересованности. Надо закрепить правило, если это восьмичасовой рабочий день, то шесть часов врач сидит на приеме, а два часа посещает лежачих больных. У нас же вызывают врача на дом все, кому не лень, иногда с простой головной болью. И перегруженный приемом врач вынужден посещать всех еще и на дому», — отметила Суйумжан Мукеева.
Ссылка:
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Пациенты жалуются на очереди в больницах Бишкека и Оша
Глава Минздрава: До конца года онкослужбу реформируют на 98 процентов
В Минздраве рассказали, почему после смерти больных не уволен директор НЦФ
Батыралиев: Совет при Минздраве делает сенсационные непроверенные заявления
Президента просят рассмотреть соответствие должности главы Минздрава
Глава Минздрава ужаснулся состоянию санузлов и туалетов в больницах
Хищения на миллионы сомов. Глава Минздрава грозит наказанием
Батыралиев признался: Возможностей оказывать экстренную помощь после ДТП мало
Главврач бишкекского роддома жалуется на давление. Кому-то понадобилось место?
О новой модели управления в больнице кыргызско-турецкой дружбы думает Минздрав
Популярные новости
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь» В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Заявление Темира Сариева в&nbsp;связи с&nbsp;закрытием телеканала &laquo;Сентябрь&raquo; Заявление Темира Сариева в связи с закрытием телеканала «Сентябрь»
Оливье Ле&nbsp;Блан: Бишкек&nbsp;&mdash; удивительно удобное и&nbsp;достойное для проживания место Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место
Бизнес
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»
С&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; дети под присмотром С MegaCom — дети под присмотром
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!