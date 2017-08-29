Минздрав не может быстро решить проблему очередей в больницах

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев прокомментировал сообщение о длинных очередях в медицинских учреждениях.

«Очереди в больницах — одна из первоочередных забот Минздрава. К сожалению, мы не можем разрешить проблему настолько быстро, как всем хотелось бы, потому что у нас в пять раз больше приписанного населения и не уменьшается число внутренних мигрантов. Одними запретами и критикой проблему не решить. Мы готовы обсуждать эти больные вопросы вместе с Общественным советом, если у него есть конкретные предложения и они носят конструктивный характер», — сказал Талантбек Батыралиев.

Читайте по теме Пациенты жалуются на очереди в больницах Бишкека и Оша

«Очереди в основном только в Бишкеке, в регионах мы не видели, чтобы там было столпотворение, — прокомментировала ситуацию административный директор Ассоциации групп семейных врачей и семейных медсестер Суйумжан Мукеева. — А все из-за неукомплектованности кадров. Например, в ЦСМ № 5 Бишкека вместо шести терапевтов работает всего двое. Конечно будут очереди! Буквально вчера разговаривала с терапевтом, которой 69 лет, она говорит, что пять ставок свободных, доплаты и никакого поощрения нет, а работать приходится за пятерых, потому и невозможные очереди».

«Во-вторых, нет записи предварительного приема, еще слабо используется электронная запись. Если всем надо к врачу в понедельник, то все идут именно в этот день. А в пятницу, если сравнить, наплыв посетителей в центры семейной медицины в 3-4 раза меньше. Люди привыкли, чтобы их принимали немедленно, когда им необходимо. А врач не может физически принять 30-40 человек», — добавила она.

«Третья проблема в том, что у врача нет заинтересованности. Надо закрепить правило, если это восьмичасовой рабочий день, то шесть часов врач сидит на приеме, а два часа посещает лежачих больных. У нас же вызывают врача на дом все, кому не лень, иногда с простой головной болью. И перегруженный приемом врач вынужден посещать всех еще и на дому», — отметила Суйумжан Мукеева.