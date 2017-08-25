В Кыргызстане установлено около 400 фотоловушек для снежных барсов

В Кыргызстане установлено около 400 фотоловушек для отслеживания снежных барсов. Об этом ИА «24.kg» рассказал директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана Абдыкалык Рустамов во время Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем.

По его словам, планируется закупить еще 100 фотоловушек. «Мы ставим их везде, где обнаруживаются следы снежного барса», — сказал он.

Как отметил Абдыкалык Рустамов, илбирсы уже обнаружены в горах Чуйской области, где их не было последние 100 лет.

«Сейчас совместно с международными организациями работаем с жамаатами в Кемине и Чон-Алае, то есть люди сами говорят, что уже не будут охотиться, и мы им покупаем обмундирование, бинокли», — сказал он.

Кроме того, в Кыргызстане работают проекты по поддержке местных сообществ. «Международные организации создают в селах рабочие места, чтобы люди не выходили на охоту, а имели источник заработка», — пояснил Рустамов.

В Бишкеке проходит международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, где принимают участие делегаты из 12 стран-ареала обитания хищника.