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Общество

Кешав Варма: Я приезжаю в Бишкек, чтобы очистить легкие

«Когда меня спрашивают, зачем я еду в Бишкек, отвечаю: «Чтобы прочистить свои легкие»», — сказал председатель совета глобальной тигровой инициативы Кешав Варма, выступая на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.

По его словам, Бишкек - интересный и оживленный город, где можно спокойно гулять даже ночью.

«Вы должны сохранить свою городскую культуру, самобытность, чистый воздух. Когда я открываю окно и смотрю в сторону Ала-Арчи, знаю, что там живет снежный барс, и он спрашивает нас, что мы делаем для того, чтобы сохранить его», — сказал Кешав Варма.

Как он отметил, еще лет пять назад он и представить не мог, что со временем инициатива по сохранению снежного барса превратится в мощное движение.

«Для сохранения снежного барса и его ареала обитания мы привлекли $22 миллиона, но нам нужно $115 миллионов», — сообщил Кешав Варма.

Также, как рассказал ИА «24.kg» глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Русатамов, сейчас ведомство совместно с международными организациями привлекло $4,5 миллиона для сохранения популяции снежного барса и его экосистемы в Кыргызстане.
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